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В Одесі пацієнток гінеколога таємно знімали для порносайтів

В Одесі пацієнток гінеколога таємно знімали для порносайтів
В Одеському онкодиспансері пацієнток таємно знімали на відео для порносайтів. Приховану камеру було встановлено в кабінеті гінеколога.

Про це стало відомо з рішення Київського районного суду Одеси, опублікованого в Єдиному державному реєстрі судових рішень, - пише Обозреватель.

Згідно з документом, співробітники кіберполіції в ході проведення обшуків вилучили відеокамеру і носії інформації в кабінеті гінеколога, а також в квартирі і машині співробітника інтернет-провайдера, який займався монтажем інформаційних систем в онкодиспансері. Його і підозрюють в організації зйомки відео і розміщенні його на порносайтах.

Суд дав згоду долучити до справи вилучені речові докази. Слідство триває.

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Теги: гінеколог, жінки
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