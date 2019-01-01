В Одесі пацієнток гінеколога таємно знімали для порносайтів





Про це стало відомо з рішення Київського районного суду Одеси, опублікованого в Єдиному державному реєстрі судових рішень, - пише



Згідно з документом, співробітники кіберполіції в ході проведення обшуків вилучили відеокамеру і носії інформації в кабінеті гінеколога, а також в квартирі і машині співробітника інтернет-провайдера, який займався монтажем інформаційних систем в онкодиспансері. Його і підозрюють в організації зйомки відео і розміщенні його на порносайтах.



Суд дав згоду долучити до справи вилучені речові докази. Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одеському онкодиспансері пацієнток таємно знімали на відео для порносайтів. Приховану камеру було встановлено в кабінеті гінеколога.Про це стало відомо з рішення Київського районного суду Одеси, опублікованого в Єдиному державному реєстрі судових рішень, - пише Обозреватель Згідно з документом, співробітники кіберполіції в ході проведення обшуків вилучили відеокамеру і носії інформації в кабінеті гінеколога, а також в квартирі і машині співробітника інтернет-провайдера, який займався монтажем інформаційних систем в онкодиспансері. Його і підозрюють в організації зйомки відео і розміщенні його на порносайтах.Суд дав згоду долучити до справи вилучені речові докази. Слідство триває.

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