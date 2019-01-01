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На Волині до ОТГ приєднаються три села

На Волині до ОТГ приєднаються три села
До Липинської ОТГ приєднаються три села Ківерцівського району.

У розпорядженні тимчасового виконувача обов`язків голови Волинської ОДА від 22 листопада йдеться про затвердження висновку Волинської обласної державної адміністрації щодо відповідності Конституції та законам України проєктів рішень «Про добровільне приєднання територіальної громади до об’єднаної територіальної громади».

Так, територіальної громади сіл Звірів, Веснянка, Олександрія Звірівської сільської ради Ківерцівського району Волинської області зможуть приєднатися до Липинської сільської об’єднаної територіальної громади з адміністративним центром у селі Липини Луцького району.

Волинська ОДА розглянула проєкти рішень «Про добровільне приєднання територіальної громади до об’єднаної територіальної громади» щодо добровільного приєднання сіл, рішення Липинської та Звірівської сільських рад

За результатами розгляду встановили, що ці проєкти рішень відповідають вимогам Конституції, законам України та Перспективному плану формування територій громад Волинської області, що затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року № 993-р (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 року № 422-р), зі змінами, внесеними розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 16 травня 2018 року № 328-р, від 13 лютого 2019 року № 65-р.

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Теги: ОТГ, Волинь, Липини
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