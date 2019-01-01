Волинянину, який на автостанції побив поліцейського, «світить» до 5 років тюрми
Сьогодні, 13:20
54-річному волинянину, який побив поліцейського, оголосили про підозру.
Нагадаємо, у неділю, 17 листопада, в райцентрі Любешів у стані алкогольного сп’яніння на території автостанції чоловік наніс тілесні ушкодження співробітнику групи реагування патрульної поліції Любешівського відділення поліції. Правопорушник пошкодив формений одяг поліцейському та зірвав боді-камеру, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Чоловікові загрожує, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.
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Нагадаємо, у неділю, 17 листопада, в райцентрі Любешів у стані алкогольного сп’яніння на території автостанції чоловік наніс тілесні ушкодження співробітнику групи реагування патрульної поліції Любешівського відділення поліції. Правопорушник пошкодив формений одяг поліцейському та зірвав боді-камеру, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Чоловікові загрожує, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.
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