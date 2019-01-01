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Волинянину, який на автостанції побив поліцейського, «світить» до 5 років тюрми

Волинянину, який на автостанції побив поліцейського, «світить» до 5 років тюрми
54-річному волинянину, який побив поліцейського, оголосили про підозру.

Нагадаємо, у неділю, 17 листопада, в райцентрі Любешів у стані алкогольного сп’яніння на території автостанції чоловік наніс тілесні ушкодження співробітнику групи реагування патрульної поліції Любешівського відділення поліції. Правопорушник пошкодив формений одяг поліцейському та зірвав боді-камеру, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Чоловікові загрожує, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.

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Теги: побиття, волинянин, патрульний
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