Завершили ремонт міжнародної траси Доманове – Ковель – Чернівці. ВІДЕОЗВІТ





Про це інформує



Зауважують, що роботи на автотрасі розпочали ще у 2018 році.



Усі роботи провели, відповідну документацію підписали і підрядне підприємство ДП "Волинський облавтодор" ділянку від Княгининка до Кременця прийняло на експлуатаційне утримання.



Нагадують, що торік поточний середній ремонт провели на ділянці протяжністю 5,2 км між обласним центром та селом Княгининок. У 2019 році і надалі керуючись маршрутним принципом відновлення доріг, продовжили ремонтні роботи ще на трьох ділянках цього автошляху, рухаючись у сторону Ковеля:

км 132+600 до км 140+050, протяжність 7,45 км (с.Княгининок – с.Копачівка);

км 125+000 – км 132+600, протяжність 7,6 км (с.Копачівка –с.Кременець);

км 117+000 - 125+000, протяжність 8,0 км (с.Кременець – с.Переспа).

Дві перших ділянки цьогоріч введено в експлуатацію.



Щодо об'єкта км 117+000 – км 125+000, то він є перехідним на 2020 рік. У поточному році коштів вистачило на проведення усього передбаченого проєктною документацією комплексу робіт лише на ділянці 2,6 км між селами Кременець і Козин (км 122+400 – км 125+000).



Окрім того, цьогоріч відремонтували міст через річку Лютиця в селі Козин, що у межах цього об’єкту. Також там вдалось відремонтувати ще близько 300 м дороги на ділянці, що потребувала невідкладного ремонту, а саме - від мосту до залізнодорожнього переїзду.



Загалом у поточному році на середній ремонт вищевказаних ділянок автошляху М-19 спрямували 182,29 млн. грн. На виконані роботи підрядне підприємство ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс" надає п’ятирічну гарантію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Служба автомобільних доріг у Волинській області відзвітувала про закінчення ремонтних робіт на міжнародному автошляху "Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече" (на м. Бухарест) у напрямку від Луцька до Ковеля та ввела в експлуатацію 15,1 км відновленої дороги.Про це інформує САД у Волинській області. Зауважують, що роботи на автотрасі розпочали ще у 2018 році.Усі роботи провели, відповідну документацію підписали і підрядне підприємство ДП "Волинський облавтодор" ділянку від Княгининка до Кременця прийняло на експлуатаційне утримання.Нагадують, що торік поточний середній ремонт провели на ділянці протяжністю 5,2 км між обласним центром та селом Княгининок. У 2019 році і надалі керуючись маршрутним принципом відновлення доріг, продовжили ремонтні роботи ще на трьох ділянках цього автошляху, рухаючись у сторону Ковеля:км 132+600 до км 140+050, протяжність 7,45 км (с.Княгининок – с.Копачівка);км 125+000 – км 132+600, протяжність 7,6 км (с.Копачівка –с.Кременець);км 117+000 - 125+000, протяжність 8,0 км (с.Кременець – с.Переспа).Дві перших ділянки цьогоріч введено в експлуатацію.Щодо об'єкта км 117+000 – км 125+000, то він є перехідним на 2020 рік. У поточному році коштів вистачило на проведення усього передбаченого проєктною документацією комплексу робіт лише на ділянці 2,6 км між селами Кременець і Козин (км 122+400 – км 125+000).Окрім того, цьогоріч відремонтували міст через річку Лютиця в селі Козин, що у межах цього об’єкту. Також там вдалось відремонтувати ще близько 300 м дороги на ділянці, що потребувала невідкладного ремонту, а саме - від мосту до залізнодорожнього переїзду.Загалом у поточному році на середній ремонт вищевказаних ділянок автошляху М-19 спрямували 182,29 млн. грн. На виконані роботи підрядне підприємство ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс" надає п’ятирічну гарантію.

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