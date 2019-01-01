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У Луцьку не захотіли перейменовувати дві вулиці

У Луцьку не захотіли перейменовувати дві вулиці
Депутати Луцькради не захотіли перейменовувати дві вулиці.

Про це йшлося у середу, 27 листопада, під час сесії Луцькради.

Так, вулицю Потапова запропонували перейменувати на вулицю Героїв Волинської Січі.

«Давайте вшановувати Героїв, які буди на Майдані, перейменуванням вулиць, майданів та скверів», - закликав депутат Андрій Білан.

Павло Данильчук нагадав, що 35-та сотня Волинської Січі втратила 6 наших земляків під час Революції Гідності, а процес перейменування запустили ще за головування Миколи Романюка. До того ж, вулиця знаходиться поблизу школи, що сприятиме патріотичному вихованню дітей.

Утім, обранці громади не підтримали пропозицію навіть після повторного голосування.

Не підтримали й пропозицію про перейменування вулиці Гаврилюка на вулицю Пречистенську.

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Теги: перейменування луцьких вулиць, рішення
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