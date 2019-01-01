У Луцьку не захотіли перейменовувати дві вулиці

Депутати Луцькради не захотіли перейменовувати дві вулиці.Про це йшлося у середу, 27 листопада, під час сесії Луцькради.Так, вулицю Потапова запропонували перейменувати на вулицю Героїв Волинської Січі.«Давайте вшановувати Героїв, які буди на Майдані, перейменуванням вулиць, майданів та скверів», - закликав депутатнагадав, що 35-та сотня Волинської Січі втратила 6 наших земляків під час Революції Гідності, а процес перейменування запустили ще за головування. До того ж, вулиця знаходиться поблизу школи, що сприятиме патріотичному вихованню дітей.Утім, обранці громади не підтримали пропозицію навіть після повторного голосування.Не підтримали й пропозицію про перейменування вулиці Гаврилюка на вулицю Пречистенську.