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Волинянин через цигарки позбувся BMW

Волинянин через цигарки позбувся BMW
На українсько-білоруському кордоні чоловік через цигарки позбувся BMW.

Так, опівночі в пункті пропуску «Піща» волинянин намагався провезти через кордон цигарки, - інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.

Та у правоохоронців вже була інформація щодо можливого незаконного переміщення тютюнових виробів, тому автомобіль ретельно перевірили.

Під час огляду в салоні авто (в передніх сидіннях) виявили 160 пачок цигарок білоруського виробництва. Тютюнові вироби та автомобіль передали представникам митниці. Сума оцінки вилученого товару склала понад 150 тисяч гривень.

Волинянин через цигарки позбувся BMW
Волинянин через цигарки позбувся BMW

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Теги: контрабанда, Піща, цигарки
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