Волинянин через цигарки позбувся BMW





Так, опівночі в пункті пропуску «Піща» волинянин намагався провезти через кордон цигарки, - інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.



Та у правоохоронців вже була інформація щодо можливого незаконного переміщення тютюнових виробів, тому автомобіль ретельно перевірили.



Під час огляду в салоні авто (в передніх сидіннях) виявили 160 пачок цигарок білоруського виробництва. Тютюнові вироби та автомобіль передали представникам митниці. Сума оцінки вилученого товару склала понад 150 тисяч гривень.





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