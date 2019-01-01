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На Волині молодик обікрав сільський магазин і дачний будинок

На Волині молодик обікрав сільський магазин і дачний будинок
Правоохоронці затримали 25-річного жителя села Жабка Ківерцівського району за крадіжки із магазину та дачного будинку.

Так, 27 листопада, поліцейські за підозрою в скоєнні крадіжок із магазину в селі Ворончин та дачного будинку в селі Студині затримали раніше судимого 25-річного чоловіка, - інформує ГУНП у Волинській області.

Під час огляду місця тимчасового проживання чоловіка правоохоронці виявили та вилучили, викрадену з дачного будинку пневматичну рушницю, різноманітні товари з магазину.

Правопорушника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі оголосили йому про підозру в скоєнні крадіжок, поєднаних з проникненням у житло та інше приміщення.

Поліцейські встановлюють причетність підозрюваного також до скоєння й інших злочинів.







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Теги: крадіжка, магазин
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