На Волині молодик обікрав сільський магазин і дачний будинок

Правоохоронці затримали 25-річного жителя села Жабка Ківерцівського району за крадіжки із магазину та дачного будинку.Так, 27 листопада, поліцейські за підозрою в скоєнні крадіжок із магазину в селі Ворончин та дачного будинку в селі Студині затримали раніше судимого 25-річного чоловіка, - інформує ГУНП у Волинській області.Під час огляду місця тимчасового проживання чоловіка правоохоронці виявили та вилучили, викрадену з дачного будинку пневматичну рушницю, різноманітні товари з магазину.Правопорушника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі оголосили йому про підозру в скоєнні крадіжок, поєднаних з проникненням у житло та інше приміщення.Поліцейські встановлюють причетність підозрюваного також до скоєння й інших злочинів.