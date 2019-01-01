На Волині горе-батьки відпрацювали 435 335 тисяч гривень аліментів
Сьогодні, 20:12
На Волині боржники аліментів виконали суспільно корисні роботи, гроші від виконання яких спрямували дітям.
Про це інформує управління юстиції в області.
Так, за 10 місяців цього року суди Волині задовольнили та винесли 464 постанови про накладення на боржника стягнення у вигляді суспільно корисних робіт.
За результатами відпрацьованих боржниками годин стягнули 435 335 тисяч гривень, які спрямували на виплату аліментів.
"Вважаю, що такі посилені заходи впливу на боржника є своєрідним стимулом для недобросовісних батьків, щоб сумлінно виконувати свій батьківський обов’язок", - зауважив керівник юстиції Волині Валентин Кухарик.
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Про це інформує управління юстиції в області.
Так, за 10 місяців цього року суди Волині задовольнили та винесли 464 постанови про накладення на боржника стягнення у вигляді суспільно корисних робіт.
За результатами відпрацьованих боржниками годин стягнули 435 335 тисяч гривень, які спрямували на виплату аліментів.
"Вважаю, що такі посилені заходи впливу на боржника є своєрідним стимулом для недобросовісних батьків, щоб сумлінно виконувати свій батьківський обов’язок", - зауважив керівник юстиції Волині Валентин Кухарик.
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