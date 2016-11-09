Хто в Україні заробляє найбільше





Про це Юлія Дрожжина з експертно-аналітичного центру "Хедхантер Україна".



"З початку 2019-го найбільше зросли зарплати у сфері транспорту, логістики, туризму. Більше стали отримувати працівники фітнес-клубів, салонів краси, ресторанів та готелів. Менше платять у сфері мистецтв, розваг, медіа та домашнього персоналу. Зарплата освітян зросла на 12%. Це сфера, яка відчуває сезонність. Зарплата та попит на фахівців зростає з наближенням вступних кампаній. На 20% підвищили виплати медикам та фармацевтам. Бо українців із медичною освітою охоче забирають працювати за кордон. З цієї ж причини на 18-19% зросли доходи працівників робітничих спеціальностей. Програмісти отримують більше на 17%. Цьогоріч за кількістю вакансій обігнали сферу продажів", - пояснює експерт.



За її словами, зарплати зростають нерівномірно. Один і той же спеціаліст у різних компаніях може отримувати на кілька тисяч більше. Наприклад, секретарю можуть платити і 5, і 15 тис. грн.



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"Практично в усіх професійних сферах є пропозиції з високими зарплатами. Бачила вакансію для ортодонта на 9 тисяч євро. Слюсарям пропонували 2 тисячі євро. Не погані, хоча не найвищі зарплати в автосервісі. Загалом найбільше отримують топ-менеджери, програмісти, фахівці у сферах юриспруденції та банківської справи", - каже Дрожжина.



Додає, що на ринку праці не вистачає робітничого персоналу, медиків, аграріїв, працівників на виробництво. Люди старше 35 років їдуть за кордон. Через послаблення міграційної політики деяких країн темпи міграції наступного року можуть зрости.



В Україні власними доходами найбільше незадоволені жінки віком 30-39 і 50-59 років. 61% літніх людей скаржаться, що грошей не вистачає. Чоловіки незадоволені своїм матеріальним становищем трохи менше за жінок. Водночас у місяць вони хочуть заробляти не менше 20 695 грн. Жінки чекають заробітну плату на рівні 18 059 грн, свідчать результати дослідження R&B Group.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Торік зарплати в Україні у середньому зросли на 30%. За підсумками 2019-го побачимо підвищення заробітків на 15-20%.Про це пише Gazeta.ua з експертно-аналітичного центру "Хедхантер Україна"."З початку 2019-го найбільше зросли зарплати у сфері транспорту, логістики, туризму. Більше стали отримувати працівники фітнес-клубів, салонів краси, ресторанів та готелів. Менше платять у сфері мистецтв, розваг, медіа та домашнього персоналу. Зарплата освітян зросла на 12%. Це сфера, яка відчуває сезонність. Зарплата та попит на фахівців зростає з наближенням вступних кампаній. На 20% підвищили виплати медикам та фармацевтам. Бо українців із медичною освітою охоче забирають працювати за кордон. З цієї ж причини на 18-19% зросли доходи працівників робітничих спеціальностей. Програмісти отримують більше на 17%. Цьогоріч за кількістю вакансій обігнали сферу продажів", - пояснює експерт.За її словами, зарплати зростають нерівномірно. Один і той же спеціаліст у різних компаніях може отримувати на кілька тисяч більше. Наприклад, секретарю можуть платити і 5, і 15 тис. грн.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Скільки українців не задоволені роботою"Практично в усіх професійних сферах є пропозиції з високими зарплатами. Бачила вакансію для ортодонта на 9 тисяч євро. Слюсарям пропонували 2 тисячі євро. Не погані, хоча не найвищі зарплати в автосервісі. Загалом найбільше отримують топ-менеджери, програмісти, фахівці у сферах юриспруденції та банківської справи", - каже Дрожжина.Додає, що на ринку праці не вистачає робітничого персоналу, медиків, аграріїв, працівників на виробництво. Люди старше 35 років їдуть за кордон. Через послаблення міграційної політики деяких країн темпи міграції наступного року можуть зрости.В Україні власними доходами найбільше незадоволені жінки віком 30-39 і 50-59 років. 61% літніх людей скаржаться, що грошей не вистачає. Чоловіки незадоволені своїм матеріальним становищем трохи менше за жінок. Водночас у місяць вони хочуть заробляти не менше 20 695 грн. Жінки чекають заробітну плату на рівні 18 059 грн, свідчать результати дослідження R&B Group.

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