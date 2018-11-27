У районі на Волині цьогоріч ВІЛ-інфекцію виявили у 25 людей, серед них – вагітна
Сьогодні, 09:20
Згідно з даними кабінету «Довіра» Ковельського МТМО, цьогоріч у Ковельському районі виявили 25 ВІЛ-інфікованих осіб, із них 1 – вагітна.
Про це у мережі Facebook повідомила Інна Третяк.
Так, 3 дітей цьогоріч народилися від ВІЛ-інфікованих матерів, 20 осіб – носії інфекцій, що передаються статевим шляхом, 2 особи з ВІЛ мають наркозалежність.
Станом на 1 грудня 2019 року на диспансерному обліку перебуває 25 ВІЛ-інфікованих, із них хворих на СНІД – 54 особи.
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Про це у мережі Facebook повідомила Інна Третяк.
Так, 3 дітей цьогоріч народилися від ВІЛ-інфікованих матерів, 20 осіб – носії інфекцій, що передаються статевим шляхом, 2 особи з ВІЛ мають наркозалежність.
Станом на 1 грудня 2019 року на диспансерному обліку перебуває 25 ВІЛ-інфікованих, із них хворих на СНІД – 54 особи.
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