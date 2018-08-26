На Волині – заборона на вилов раків
Сьогодні, 11:20
На Волині з 1 грудня до 31 березня триватиме заборона на вилов раків.
Про це у Facebook інформує Волинський рибоохоронний патруль.
Заборону встановили з 1 грудня до 31 березня з метою збереження та охорони популяції раків під час природного відтворення.
Лов раків під час заборони є грубим порушенням природоохоронного законодавства, відповідальність за яке передбачено ч. 4 ст. 85 КУпАП. Так, компенсація за один екземпляр незаконно виловленого рака становить 25,5 грн.
Проте варто пам’ятати, що обмеження тривають не тільки у період нересту, линьки та виношування ікри. Після закінчення заборони одній особі за добу можна впіймати 30 екземплярів раків на водоймах загального користування та 50 екземплярів - на водоймах, де впроваджене платне рибальство. Забороняється вилов цих річкових мешканців у темну пору доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із застосуванням підсвічування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у Facebook інформує Волинський рибоохоронний патруль.
Заборону встановили з 1 грудня до 31 березня з метою збереження та охорони популяції раків під час природного відтворення.
Лов раків під час заборони є грубим порушенням природоохоронного законодавства, відповідальність за яке передбачено ч. 4 ст. 85 КУпАП. Так, компенсація за один екземпляр незаконно виловленого рака становить 25,5 грн.
Проте варто пам’ятати, що обмеження тривають не тільки у період нересту, линьки та виношування ікри. Після закінчення заборони одній особі за добу можна впіймати 30 екземплярів раків на водоймах загального користування та 50 екземплярів - на водоймах, де впроваджене платне рибальство. Забороняється вилов цих річкових мешканців у темну пору доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із застосуванням підсвічування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині – заборона на вилов раків
Сьогодні, 11:20
Біля Варшавського ринку у Луцьку – аварія
Сьогодні, 11:15
У селі на Волині п'яний чоловік кинувся під колеса автівки
Сьогодні, 10:37