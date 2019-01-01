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Волинська модель XL «запалювала» з Настею Каменських. ВІДЕО

Волинська модель XL «запалювала» з Настею Каменських. ВІДЕО
"Плюс-сайз" модель Катерина Ващук з Ковеля станцювала разом з відомою співачкою Настею Каменських (NK).

Запалювали красуні на сцені Палацу спорту, де відбувалася ювілейна музична премія M1 Music Awards 2019, - пише "Таблоїд Волині".

Ковельчанка підтанцьовувала на високих підборах та у вбранні з анімалістичним принтом. Танцівниці ритмічно та спокусливо рухали стегнами під нову пісню Анастасії Elefante.

До речі, Настя Каменських, яка представила кілька сольних хітів і підкорила Латинську Америку, другий рік поспіль перемогла в номінації «Співачка року».


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Теги: плюс-сайз, волинянка, Настя Каменських
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