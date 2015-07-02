вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В історичній частині Луцька заборонять парковку посеред вулиць

В історичній частині Луцька заборонять парковку посеред вулиць
У Старому місті в Луцьку змінять схему організації дорожнього руху.

Про це йшлося у середу, 4 грудня, під час виконкому Луцькради.

Нагадаємо, раніше вісім знаків про заборону зупинки встановили у Старій частині Луцька на п’ятьох вулицях: Глушець, Галшки Гулевичівни, Сенаторки Левчанівської, Ковельська і Замкова.

Згодом виявилось, що вони – незаконні. Відтак, патрульні їх демонтували.

Тепер же схему організації руху змінюють із проведенням необхідної процедури. Основною метою розробки запропонованих змін є упорядкування зупинки та стоянки транспортних засобів, збільшення пропускної здатності вулиць шляхом заборони стоянки на проїжджій частині, влаштування парковок для водіїв з обмеженими фізичними можливостями. Наприклад, із Ковельської на Глушець встановлять знак «Зупинка заборонена».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, парковка, знаки, заборона, Старе місто
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
за таким самим принципом та формулюванням "упорядкування зупинки та стоянки транспортних засобів, збільшення пропускної здатності вулиць шляхом заборони стоянки на проїжджій частині" потрібно заборонити зупинку на ВИНИЧЕНКА, біля ЦУМУ по СУворова біля Міської ради по богдана хмильницького та Кривий Вал АЛЕ Ж ЦЕ НЕ ЦІКАВО БО НАСПРАВДІ СТОТЬ ЗАВДАННЯ ВИКУРИТИ ПІДПРИЄМЦІВ ТА ПОКУПЦІВ З ЦЕНТРАЛЬНОГО РИНКУ!!!!
Відповісти
Вибір редактора
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Представили нового очільника прокуратури Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Неймовірний захід сонця біля «Супернови». ВІДЕО*
Сьогодні, 11:18
Поліція повідомила деталі ДТП за участю вантажівки і легковика у Княгининку
Сьогодні, 11:15
В історичній частині Луцька заборонять парковку посеред вулиць
Сьогодні, 11:12
Парламент ухвалив постанову про надання Україні плану дій щодо членства в НАТО
Сьогодні, 11:00
У Луцьку відкрили ресторан «Любарт». ФОТО*
Сьогодні, 10:48
Схожі новини
Заїзд в стару частину Луцька буде платним Заїзд в стару частину Луцька буде платним
02 липень, 2015, 17:12
На місці військового госпіталю в Луцьку хочуть зробити музей На місці військового госпіталю в Луцьку хочуть зробити музей
03 грудень, 17:45
У 2020 році Луцькрада обіцяє у «турборежимі» змінювати Старе місто У 2020 році Луцькрада обіцяє у «турборежимі» змінювати Старе місто
21 листопад, 15:45
Якою була вулиця Данила Галицького у Луцьку. РЕТРОФОТО Якою була вулиця Данила Галицького у Луцьку. РЕТРОФОТО
19 листопад, 18:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Львівщині вночі зафіксували землетрус
Сьогодні, 11:50
 0
Порошенко закликав лідерів ЄС продовжити санкції проти Росії – лист до президента Європейської Ради Шарля Мішеля
Сьогодні, 11:38
 0
Судитимуть волинян, які незаконно переправляли «клієнтів» через кордон з Білоруссю
Сьогодні, 11:35
 0
Неймовірний захід сонця біля «Супернови». ВІДЕО*
Сьогодні, 11:18
 0
Поліція повідомила деталі ДТП за участю вантажівки і легковика у Княгининку
Сьогодні, 11:15
 0
Медіа
відео
1/8