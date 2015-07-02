В історичній частині Луцька заборонять парковку посеред вулиць

У Старому місті в Луцьку змінять схему організації дорожнього руху.Про це йшлося у середу, 4 грудня, під час виконкому Луцькради.Нагадаємо, раніше вісім знаків про заборону зупинки встановили у Старій частині Луцька на п’ятьох вулицях: Глушець, Галшки Гулевичівни, Сенаторки Левчанівської, Ковельська і Замкова.Тепер же схему організації руху змінюють із проведенням необхідної процедури. Основною метою розробки запропонованих змін є упорядкування зупинки та стоянки транспортних засобів, збільшення пропускної здатності вулиць шляхом заборони стоянки на проїжджій частині, влаштування парковок для водіїв з обмеженими фізичними можливостями. Наприклад, із Ковельської на Глушець встановлять знак «Зупинка заборонена».