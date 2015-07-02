В історичній частині Луцька заборонять парковку посеред вулиць
Сьогодні, 11:12
У Старому місті в Луцьку змінять схему організації дорожнього руху.
Про це йшлося у середу, 4 грудня, під час виконкому Луцькради.
Нагадаємо, раніше вісім знаків про заборону зупинки встановили у Старій частині Луцька на п’ятьох вулицях: Глушець, Галшки Гулевичівни, Сенаторки Левчанівської, Ковельська і Замкова.
Згодом виявилось, що вони – незаконні. Відтак, патрульні їх демонтували.
Тепер же схему організації руху змінюють із проведенням необхідної процедури. Основною метою розробки запропонованих змін є упорядкування зупинки та стоянки транспортних засобів, збільшення пропускної здатності вулиць шляхом заборони стоянки на проїжджій частині, влаштування парковок для водіїв з обмеженими фізичними можливостями. Наприклад, із Ковельської на Глушець встановлять знак «Зупинка заборонена».
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Про це йшлося у середу, 4 грудня, під час виконкому Луцькради.
Нагадаємо, раніше вісім знаків про заборону зупинки встановили у Старій частині Луцька на п’ятьох вулицях: Глушець, Галшки Гулевичівни, Сенаторки Левчанівської, Ковельська і Замкова.
Згодом виявилось, що вони – незаконні. Відтак, патрульні їх демонтували.
Тепер же схему організації руху змінюють із проведенням необхідної процедури. Основною метою розробки запропонованих змін є упорядкування зупинки та стоянки транспортних засобів, збільшення пропускної здатності вулиць шляхом заборони стоянки на проїжджій частині, влаштування парковок для водіїв з обмеженими фізичними можливостями. Наприклад, із Ковельської на Глушець встановлять знак «Зупинка заборонена».
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Коментарі 1
за таким самим принципом та формулюванням "упорядкування зупинки та стоянки транспортних засобів, збільшення пропускної здатності вулиць шляхом заборони стоянки на проїжджій частині" потрібно заборонити зупинку на ВИНИЧЕНКА, біля ЦУМУ по СУворова біля Міської ради по богдана хмильницького та Кривий Вал АЛЕ Ж ЦЕ НЕ ЦІКАВО БО НАСПРАВДІ СТОТЬ ЗАВДАННЯ ВИКУРИТИ ПІДПРИЄМЦІВ ТА ПОКУПЦІВ З ЦЕНТРАЛЬНОГО РИНКУ!!!!
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