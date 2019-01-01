Примушували займатися сексом і катували: в інтернаті на Дніпропетровщині знущалися з хворих





Людей били, зв'язували, зачиняли в кімнатах і примушували займатися сексом, інформує



Під час візиту моніторингова група виявила в інтернаті два приміщення, в яких встановлені ґрати на вікнах і дверях. В ході опитування підопічні стверджували, що їх зачиняють у цих кімнатах і обмежують у русі.



Заклад розрахований на 306 ліжок. У день візиту в інтернаті перебувала 321 людина.



За словами пацієнтів інтернату, санітари часто застосовують до них фізичну силу. Під час візиту в одного з чоловіків була гематома на лобі та синці під очима. Він стверджував, що тілесні ушкодження заподіяні санітаром.



Іншою шокуючою інформацією були скарги хворих про примус їх до вступу у статеві стосунки одне з одним.



Встановили, що у відділенні на 47 лежачих хворих, які не можуть себе самостійно обслуговувати, на зміні працюють лише дві санітарки. Двоє працівників фізично не можуть нагодувати всіх підопічних одночасно, тому прийом їжі розтягується на години. А деякі підопічні, що лежать на підлозі, там і їдять.



Також у ході візиту були виявлені факти неналежного надання медичної допомоги. Починаючи з 2013 року хворі не проходили щорічні медичні огляди.



Під час фіксації кримінальних порушень моніторингова група викликала слідчо-оперативну групу поліції. Відповідне звернення подали також у Дніпропетровську обласну прокуратуру.



Звіти за результатами проведеної перевірки надішлють в прокуратуру, керівнику обласної державної адміністрації та правоохоронні органи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час візиту до Стародобровільського психоневрологічного інтернату на Дніпропетровщині зафіксували жорстке поводження, знущання і приниження підопічних.Людей били, зв'язували, зачиняли в кімнатах і примушували займатися сексом, інформує Обозреватель з посиланням на сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.Під час візиту моніторингова група виявила в інтернаті два приміщення, в яких встановлені ґрати на вікнах і дверях. В ході опитування підопічні стверджували, що їх зачиняють у цих кімнатах і обмежують у русі.Заклад розрахований на 306 ліжок. У день візиту в інтернаті перебувала 321 людина.За словами пацієнтів інтернату, санітари часто застосовують до них фізичну силу. Під час візиту в одного з чоловіків була гематома на лобі та синці під очима. Він стверджував, що тілесні ушкодження заподіяні санітаром.Іншою шокуючою інформацією були скарги хворих про примус їх до вступу у статеві стосунки одне з одним.Встановили, що у відділенні на 47 лежачих хворих, які не можуть себе самостійно обслуговувати, на зміні працюють лише дві санітарки. Двоє працівників фізично не можуть нагодувати всіх підопічних одночасно, тому прийом їжі розтягується на години. А деякі підопічні, що лежать на підлозі, там і їдять.Також у ході візиту були виявлені факти неналежного надання медичної допомоги. Починаючи з 2013 року хворі не проходили щорічні медичні огляди.Під час фіксації кримінальних порушень моніторингова група викликала слідчо-оперативну групу поліції. Відповідне звернення подали також у Дніпропетровську обласну прокуратуру.Звіти за результатами проведеної перевірки надішлють в прокуратуру, керівнику обласної державної адміністрації та правоохоронні органи.

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