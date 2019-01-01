Знайшли зниклу у кінці листопада дівчину з Волині

Тетяну Людву, зв'язок з якою обірвався 29 листопада.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції області.



Нагадаємо, раніше родичі дівчини повідомляли, що дівчина 29 листопада вийшла із навчального закладу, проте додому не повернулася. Тож близькі звернулись із заявою про розшук у поліцію.



Сьогодні, 5 грудня, зниклу дівчину розшукали співробітники управління карного розшуку області.



Відомо, що вона була у знайомих у Луцьку. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує.

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