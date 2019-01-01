Знайшли зниклу у кінці листопада дівчину з Волині
Сьогодні, 15:05
Розшукали зниклу молоду волинянку Тетяну Людву, зв'язок з якою обірвався 29 листопада.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції області.
Нагадаємо, раніше родичі дівчини повідомляли, що дівчина 29 листопада вийшла із навчального закладу, проте додому не повернулася. Тож близькі звернулись із заявою про розшук у поліцію.
Сьогодні, 5 грудня, зниклу дівчину розшукали співробітники управління карного розшуку області.
Відомо, що вона була у знайомих у Луцьку. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції області.
Нагадаємо, раніше родичі дівчини повідомляли, що дівчина 29 листопада вийшла із навчального закладу, проте додому не повернулася. Тож близькі звернулись із заявою про розшук у поліцію.
Сьогодні, 5 грудня, зниклу дівчину розшукали співробітники управління карного розшуку області.
Відомо, що вона була у знайомих у Луцьку. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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