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Волинянин ловив рибу з човна сіткою на території заказника. ФОТО

Волинянин ловив рибу з човна сіткою на території заказника. ФОТО
У період з 1 по 30 листопада державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля провели 32 рибоохоронних рейди та викрили 124 порушення, з яких 13 – грубі.

Також склали 40 протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства), три – за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП (незаконний збут водних біоресурсів) та один – за ст. 86-1 КУпАП. Крім цього склали 67 актів виявлення та вилучення безгосподарського майна, - інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.

«За даний період на порушників накладено 6 749 грн. Збитки, завдані рибному господарству, склали 2 542 грн. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили 60 кг водних біоресурсів, з яких 11 кг – на ринках та 46 – за актами безхазяйного майна. Також вилучено 15 од. заборонених знарядь лову та ще 167 од. – за актами безхазяйного майна», - повідомив керівник рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.

Крім цього, 16 адміністративних справ передали до судів для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.

Для прикладу, 17 листопада близько 6 години на озері Святе Самарівської ОТГ Ратнівського району викрили мешканця села Залухів, який ловив забороненим знаряддям на території гідрологічного заказника «Залухівський». Порушник на човні за допомогою сітки виловив 10 рибин - плітка. Збитки склали 1 500 гривень.

Також 19 листопада зафіксували аналогічне правопорушеня. Чоловік ловив забороненим знаряддям - сіткою на рибогосподарському водному об’єкті поблизу смт Дубище Рожищенського району. Завдяки оперативним діям працівників рибоохорони порушнику не вдалося завдати шкоди рибному господарству України.

На осіб оформили протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до районного суду для притягнення правопорушників до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.

В Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.

Довідкова інформація

У період з 1 грудня по 31 березня встановлюється заборона на вилов раків у рибогосподарських водних об’єктах Волинської області. Заборона встановлюється з метою збереження та охорони популяції цього виду біоресурсів під час природного відтворення.

Волинянин ловив рибу з човна сіткою на території заказника. ФОТО
Волинянин ловив рибу з човна сіткою на території заказника. ФОТО
Волинянин ловив рибу з човна сіткою на території заказника. ФОТО


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Теги: Волинь, браконьєри, порушення, рибоохоронний патруль
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