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У Луцьку на смерть збили жінку і втекли з місця аварії

У Луцьку на смерть збили жінку і втекли з місця аварії
На вулиці Карпенка-Карого у Луцьку, в ніч із 6 на 7 грудня, близько 00:00 автомобіль на смерть збив жінку.

Про це повідомляє ІА Волинські новини.

Зі слів очевидців, жінка переходила дорогу навпроти ТЦ «Ювант», в той час група молодиків в стані сильного алкогольного сп’яніння рухалась проїжджою частиною на автомобілі BMW 528.

Від сильного удару жінку відкинуло на 50 метрів.

Винуватці аварії намагалися втекти з місця ДТП, про те, в саме цей момент вулицею рухалось авто патрульної поліції, які стали свідками аварії.

Під час погоні до патрульної поліції приєднався ще один екіпаж. Під час переслідування зловмисники пошкодили ще одну автівку на вулиці Рівненській. Патрульні наздогнали й затримали підозрюваних у Гаразджі.

Деталі - згодом.

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Теги: аварія, ДТП, Ювант
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