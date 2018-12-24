У Луцьку на Рівненській не розминулися два легковики
Сьогодні, 15:11
У Луцьку на вулиці Рівненській сталася аварія.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
ДТП трапилася у суботу, 7 грудня, близько 15:00. На Рівненській не розминулися Volkswagen та Mitsubishi.
Легковики зазнали механічних пошкоджень. Попередньо, у результаті аварії ніхто не постраждав.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
ДТП трапилася у суботу, 7 грудня, близько 15:00. На Рівненській не розминулися Volkswagen та Mitsubishi.
Легковики зазнали механічних пошкоджень. Попередньо, у результаті аварії ніхто не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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