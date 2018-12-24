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У Луцьку на Рівненській не розминулися два легковики

У Луцьку на Рівненській не розминулися два легковики
У Луцьку на вулиці Рівненській сталася аварія.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

ДТП трапилася у суботу, 7 грудня, близько 15:00. На Рівненській не розминулися Volkswagen та Mitsubishi.

Легковики зазнали механічних пошкоджень. Попередньо, у результаті аварії ніхто не постраждав.
У Луцьку на Рівненській не розминулися два легковики
У Луцьку на Рівненській не розминулися два легковики

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Теги: аварія, ДТП, Рівненська
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