У Луцьку на Рівненській не розминулися два легковики





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



ДТП трапилася у суботу, 7 грудня, близько 15:00. На Рівненській не розминулися Volkswagen та Mitsubishi.



Легковики зазнали механічних пошкоджень. Попередньо, у результаті аварії ніхто не постраждав.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Рівненській сталася аварія.Про цеповідомили очевидці.ДТП трапилася у суботу, 7 грудня, близько 15:00. На Рівненській не розминулися Volkswagen та Mitsubishi.Легковики зазнали механічних пошкоджень. Попередньо, у результаті аварії ніхто не постраждав.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію