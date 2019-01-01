вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Наступного року критично подешевшає картопля

Наступного року критично подешевшає картопля
Наступного року ціни на товарну картоплю можуть впасти до критично низьких.

Вже сьогодні виробники картоплі озвучують найгірші прогнози — до півтори гривні за один кілограм. Про це повідомляє Agronews, посилаючись на gorod.cn.ua.

Цьогоріч у сезон збору врожаю картоплі ціна за один кілограм товарного продукту доходила до 12-ти гривень. Перекупники в селах не могли заповнити фури картоплею, оскільки вона не вродила у більшості домогосподарств. Головною причиною слабких врожаїв вважають аномальну посуху. Проте на український ринок зайшла іноземна картопля.

Для більшості фермерів картопля – не основна культура, її вирощують ті, хто має відповідне обладнання та технології. Проте вітчизняна бульба — поза конкуренцію у якості з тією ж білоруською чи російською, стверджують виробники.

«Картопля — це стратегічна культура, тому ніколи немає проблем із її реалізацією, є проблеми з ціною. Білоруська і російська картопля ж не конкурентна нашій, вони не можуть дати таку якість, як даємо ми. Вони дають вал, але не якість», — пояснює фермер.

Разом із тим, через імпорт від сусідів експерти прогнозують у наступному році обвал цін на картоплю — до півтори гривні за кілограм. У перспективі це може призвести до ще більших скорочень посівів під картоплю і появи дешевої імпортної продукції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: картопля, ціна, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Наступного року критично подешевшає картопля
Сьогодні, 06:31
Паливо та майбутні меблі: що волинські лісівники роблять із відходами
Сьогодні, 05:17
Зеленський оголосив траур за загиблими в Одесі
Сьогодні, 04:13
В Україні подорожчають цигарки
Сьогодні, 03:17
У лісі біля волинського села знайшли єврейський надгробок. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 02:18
Схожі новини
Повідомили, скільки коштуватиме гектар української землі Повідомили, скільки коштуватиме гектар української землі
13 листопад, 06:11
В Україні знову дорожчає картопля В Україні знову дорожчає картопля
03 жовтень, 10:21
Від і до: скільки на луцькому ринку просять за кілограм картоплі Від і до: скільки на луцькому ринку просять за кілограм картоплі
15 вересень, 16:25
Заправки змінили ціни: скільки коштує бензин і дизпальне в Україні Заправки змінили ціни: скільки коштує бензин і дизпальне в Україні
21 серпень, 11:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Наступного року критично подешевшає картопля
Сьогодні, 06:31
 0
Паливо та майбутні меблі: що волинські лісівники роблять із відходами
Сьогодні, 05:17
 0
Зеленський оголосив траур за загиблими в Одесі
Сьогодні, 04:13
 0
В Україні подорожчають цигарки
Сьогодні, 03:17
 0
У лісі біля волинського села знайшли єврейський надгробок. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 02:18
 0
Медіа
відео
1/8