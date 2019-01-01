Наступного року критично подешевшає картопля





Вже сьогодні виробники картоплі озвучують найгірші прогнози — до півтори гривні за один кілограм. Про це повідомляє



Цьогоріч у сезон збору врожаю картоплі ціна за один кілограм товарного продукту доходила до 12-ти гривень. Перекупники в селах не могли заповнити фури картоплею, оскільки вона не вродила у більшості домогосподарств. Головною причиною слабких врожаїв вважають аномальну посуху. Проте на український ринок зайшла іноземна картопля.



Для більшості фермерів картопля – не основна культура, її вирощують ті, хто має відповідне обладнання та технології. Проте вітчизняна бульба — поза конкуренцію у якості з тією ж білоруською чи російською, стверджують виробники.



«Картопля — це стратегічна культура, тому ніколи немає проблем із її реалізацією, є проблеми з ціною. Білоруська і російська картопля ж не конкурентна нашій, вони не можуть дати таку якість, як даємо ми. Вони дають вал, але не якість», — пояснює фермер.



Разом із тим, через імпорт від сусідів експерти прогнозують у наступному році обвал цін на картоплю — до півтори гривні за кілограм. У перспективі це може призвести до ще більших скорочень посівів під картоплю і появи дешевої імпортної продукції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наступного року ціни на товарну картоплю можуть впасти до критично низьких.Вже сьогодні виробники картоплі озвучують найгірші прогнози — до півтори гривні за один кілограм. Про це повідомляє Agronews , посилаючись на gorod.cn.ua.Цьогоріч у сезон збору врожаю картоплі ціна за один кілограм товарного продукту доходила до 12-ти гривень. Перекупники в селах не могли заповнити фури картоплею, оскільки вона не вродила у більшості домогосподарств. Головною причиною слабких врожаїв вважають аномальну посуху. Проте на український ринок зайшла іноземна картопля.Для більшості фермерів картопля – не основна культура, її вирощують ті, хто має відповідне обладнання та технології. Проте вітчизняна бульба — поза конкуренцію у якості з тією ж білоруською чи російською, стверджують виробники.«Картопля — це стратегічна культура, тому ніколи немає проблем із її реалізацією, є проблеми з ціною. Білоруська і російська картопля ж не конкурентна нашій, вони не можуть дати таку якість, як даємо ми. Вони дають вал, але не якість», — пояснює фермер.Разом із тим, через імпорт від сусідів експерти прогнозують у наступному році обвал цін на картоплю — до півтори гривні за кілограм. У перспективі це може призвести до ще більших скорочень посівів під картоплю і появи дешевої імпортної продукції.

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