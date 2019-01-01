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Визначили фіналістів конкурсу «Таланти ПортCity 2»*

Визначили фіналістів конкурсу «Таланти ПортCity 2»*
7 грудня відбувся півфінал конкурсу «Таланти ПортCity 2». За результатами виступів журі обрали фіналістів.

Про це повідомляє пресслужба закладу.

Отож назвали імена щасливчиків.

Вокальний напрямок: Анна Коваль, Владислава Волинець.

Танцювальний напрямок: колектив «Diamond Stars», Юлія Кравчук.

Театральний напрямок: Галина Цибуліна, Микола Варцаб’юк.

Фінальний концерт відбудеться 15 грудня о 13:00 на щорічному забігові Миколаїв 15 грудня. Фіналістів оберуть глядачі on-line голосуванням. Кожен з переможців в напрямку отримає 10 000грн від ТРЦ ПортCity.

«Це буде феєричне дійство напередодні новорічних свят та чудовий старт для майбутніх зірок. Чекаємо з нетерпінням фантастичної події разом з ТРЦ ПортCity та новими талантами», - кажуть у закладі.

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Теги: «Таланти ПортCity 2», конкурс, фіналісти
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Коментарі 1
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На жаль в нашій країні. все вирішують не журі, а впливові батьки. Ганьба таким журі....
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