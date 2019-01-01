У Луцьку вводять заборону на будівництво багатоповерхівок

На території міста Луцька мають намір впровадити мораторій на будівництво нових будівель і споруд.Про це 9 грудня повідомив начальник містобудування та архітектурипід час брифінгу.«Таке рішення виникло через те, що місто фактично вичерпало можливості свого розвитку. Все, що відбувається у будівництві, йде за рахунок територій, які не можуть бути використані для будівництва. Останні 5 років будівництво заходить у ті межі, де воно не було заплановано у генпланах», – каже Веніамін Туз .Зазначає, що це – тимчасова заборона, яка дозволить детальніше розглянути генеральний план і зрозуміти, як далі розвивати місто і куди рухатися. Орієнтовні межі тривалості заборони на будівництво – до кінця весни, саме тоді планують закінчити перегляд генерального плану міста Луцька і внесення нових змін стосовно розбудови. Першим кроком буде ревізія обласного центу Волині станом на сьогодні.«Ви самі бачите, що багатоповерхівки виникають там, де раніше це було заборонено. Ми повинні зрозуміти, якими засобами володіємо і що нам потрібно надалі. Норми, які були за радянського будівельного законодавста, ми застосовувати не можемо. Двори перетворилися на паркомайданчики, комунікації не реконструювалися десятки років», – зазначає Веніамін Туз.Питання затвердження мораторію планують розглянути вже на цьому тижні, у четвер, на позачерговій сесії.Також повідомили, що відповідні розмови проводили і з забудовниками Луцька.«Нам треба розвиток міста, а не розвиток їхнього бізнесу», – говорить начальник містобудування та архітектури.Веніамін Туз зазначає, що тимчасова заборона не розповсюджується на об'єкти, замовником будівництва яких є органи держвлади, органи місцевого самоврядування, державні, комунальні підприємства, установи, організації. Окрім того, не йдеться про об'єкти індивідуальної житлової забудови в межах міста Луцька, загальна площа яких не перевищує 500 метрів квадратних.Остаточне рішення щодо введення мораторію - за сесією Луцькради.