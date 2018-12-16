У дитячій церкві у Луцьку – перше заняття
Сьогодні, 14:54
При новій луцькій парафії Введення у храм Пресвятої Богородиці, що на вулиці Конякіна, 25-В, почала функціонувати недільна школа.
Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
Як розповів настоятель протоієрей Віктор Михалевич, перший урок розпочали зі знайомства з вихованцями та викладачами. Учнів навчали понять «доброта», «безкорисливість», «милосердя». Серед викладачів працюють і психологи, які запропонували дітям «намалювати своє ім’я».
Храм виявився трохи тісним для всіх охочих навчатися, тож дітей згодом ділитимуть на підгрупи, зазначив отець Віктор.
На свято Миколая майстрині навчатимуть вихованців виготовляти солодкі подарунки та ними ділитись. У період Різдвяних свят проводитимуть інші майстер-класи.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
Як розповів настоятель протоієрей Віктор Михалевич, перший урок розпочали зі знайомства з вихованцями та викладачами. Учнів навчали понять «доброта», «безкорисливість», «милосердя». Серед викладачів працюють і психологи, які запропонували дітям «намалювати своє ім’я».
Храм виявився трохи тісним для всіх охочих навчатися, тож дітей згодом ділитимуть на підгрупи, зазначив отець Віктор.
На свято Миколая майстрині навчатимуть вихованців виготовляти солодкі подарунки та ними ділитись. У період Різдвяних свят проводитимуть інші майстер-класи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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