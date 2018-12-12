Водій легковика, який влетів у маршрутку на Ковельській у Луцьку, був п'яним





Нагадаємо, що



Поліцейські встановили, що водій легковика перебував за кермом в стані алкогольного сп’яніння



У результаті ДТП 54-річна пасажирка автомобіля ВАЗ 21102 отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення нейрохірургії міської клінічної лікарні.



За цим фактом порушень правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис грн, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стали відомі деталі аварії по вулиці Ковельській у Луцьку. Так, автомобіль ВАЗ 21102, під керуванням 60-річного лучанина, зіткнувся із маршрутним таксі «Богдан», за кермом якого перебував 62-річний житель Луцька.Нагадаємо, що автопригода трапилась по 18 годині 11 грудня , - інформує ГУНП у Волинській області.Поліцейські встановили, що водій легковика перебував за кермом в стані алкогольного сп’янінняУ результаті ДТП 54-річна пасажирка автомобіля ВАЗ 21102 отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення нейрохірургії міської клінічної лікарні.За цим фактом порушень правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис грн, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

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