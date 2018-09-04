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«Путін відповідальний за тисячі смертей в Україні», - Петро Порошенко

«Путін відповідальний за тисячі смертей в Україні», - Петро Порошенко
Петро Порошенко вважає, що Володимир Путін несе персональну відповідальність за тисячі загиблих на Донбасі воїнів та мирних жителів.

Про це п’ятий Президент України та лідер партії «Європейська Солідарність» заявив в інтерв’ю журналісту Сергію Лойку для Радіо Свобода, коментуючи заяви російського президента про начебто можливу різанину на Донбасі у разі передачі українсько-російського кордону під контроль української армії, - йдеться на сайті "Європейської солідарності".

«Путін неодноразово демонстрував, що жодних червоних ліній для нього не існує. У тому числі і щодо сценарію відновлення наступальних дій з боку російської армії. Отже, ця небезпека точно присутня», – переконаний Петро Порошенко.

«Я хотів би нагадати, що різанину на Донбасі у 2014 році почав саме Путін. За його наказом було проведене рішення Державної думи про можливість застосування збройних сил РФ за межами Росії. Воно було напряму пов’язане з анексією Криму та наступною агресією в Донбасі. І загибель тринадцяти тисяч українських громадян, у тому числі і десяти тисяч мирних мешканців у ході цієї різанини або в ході цієї агресії, лежить точно на совісті пана Путіна. Як, власне, і загибель в Донбасі сотень російських громадян», – наголосив Петро Порошенко.

Він також нагадав, що саме Росія свого часу заблокувала резолюцію ООН щодо різанини у Сребрениці, яку навів як приклад господар Кремля.

«Різанина, яка була організована Російською Федерацією на окупованих територіях України, не припиняється і по цей день. Гуманітарна ситуація там жахлива. І моєю основною метою усі ці п’ять років як політика і п’ятого Президента було звільнення наших територій від окупації і встановлення там законного порядку» – наголосив Петро Порошенко.

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Теги: Путін, Порошенко
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