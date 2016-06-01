З 1 січня за водіння в нетверезому стані – кримінальна відповідальність





Водій отримає судимість за новою статтею 286-1 КК навіть в разі притягнення в перший раз, повідомляє видання "



Так, кримінальна відповідальність за ст. 286-1 КК загрожує водіям у разі:



- керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;



- передачі керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів;



- відмови водія від проходження медичного огляду на стан сп'яніння або щодо вживання таких лікарських препаратів;



- вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою особою медичного освідування з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого медичного освідування.



За всі перераховані вище дії передбачено штраф від 1 до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 32 тис. грн) і позбавлення права керувати транспортним засобом на строк до 3 років.



У разі повторного правопорушення штраф складе до 51 тис. грн з позбавленням права керувати транспортним засобом від 2 до 3 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 січня 2020 року набирає чинності прийнятий Верховною Радою закон про застосування кримінальної відповідальності за водіння в нетверезому вигляді.Водій отримає судимість за новою статтею 286-1 КК навіть в разі притягнення в перший раз, повідомляє видання " Ліга:Закон ".Так, кримінальна відповідальність за ст. 286-1 КК загрожує водіям у разі:- керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;- передачі керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів;- відмови водія від проходження медичного огляду на стан сп'яніння або щодо вживання таких лікарських препаратів;- вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою особою медичного освідування з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого медичного освідування.За всі перераховані вище дії передбачено штраф від 1 до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 32 тис. грн) і позбавлення права керувати транспортним засобом на строк до 3 років.У разі повторного правопорушення штраф складе до 51 тис. грн з позбавленням права керувати транспортним засобом від 2 до 3 років.

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