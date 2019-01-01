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У Луцьку легковик врізався в бус. ФОТО

У Луцьку легковик врізався в бус. ФОТО
В обласному центрі Волині, увечері 13 грудня на проспекті Грушевського, 5 трапилася ДТП.

Як повідомляють очевидці, легковик DAEWOO NUBIRA врізався в бус Renault Trafic.

У легковика значні ушкодження передньої частини, а в буса - задньої. На місці аварії, станом на 22 годину, працює патрульна поліція.

У Луцьку легковик врізався в бус. ФОТО

У Луцьку легковик врізався в бус. ФОТО

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Теги: дтп, аварія, луцьк, авто
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