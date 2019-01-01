У Луцьку легковик врізався в бус. ФОТО





Як повідомляють очевидці, легковик DAEWOO NUBIRA врізався в бус Renault Trafic.



У легковика значні ушкодження передньої частини, а в буса - задньої. На місці аварії, станом на 22 годину, працює патрульна поліція.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині, увечері 13 грудня на проспекті Грушевського, 5 трапилася ДТП.Як повідомляють очевидці, легковик DAEWOO NUBIRA врізався в бус Renault Trafic.У легковика значні ушкодження передньої частини, а в буса - задньої. На місці аварії, станом на 22 годину, працює патрульна поліція.

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