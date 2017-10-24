лУЧАН пройде благодійний ярмарок

У Луцьку на Північному ринку організовують благодійний ярмарок.Захід розпочнеться 15 грудня орієнтовно о 17:00.Організовують ярмарок підприємці Луцька, які впродовж декількох років працюють на цьому ринку.На заході буде Святий Миколай і його трон, олені, яскрава святкова фотозона.Кошти збираються на 4 напрямки:1. Збір продуктів для бійців на передову (виїзд в зону ООС планується 21 або 23 грудня);2. Для центру реабілітації поранених у Клевані - КЗ «Рівненський обласний госпіталь ВВ»;3. У Луцький геріатричний пансіонат.4. Для державної реабілітаційної установи «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок» по вул. Кравчука, 6."Долучитися можуть всі! Потрібно просто прийти, принести речі, подарунки чи речі на продаж. Частина поїде в АТО, частина може продатися, а за вилучені кошти волонтери придбають необхідні речі", - зазначають організатори.Контактна особа – Вікторія, тел: 050-564-3933.