лУЧАН пройде благодійний ярмарок
Сьогодні, 15:13
У Луцьку на Північному ринку організовують благодійний ярмарок.
Захід розпочнеться 15 грудня орієнтовно о 17:00.
Організовують ярмарок підприємці Луцька, які впродовж декількох років працюють на цьому ринку.
На заході буде Святий Миколай і його трон, олені, яскрава святкова фотозона.
Кошти збираються на 4 напрямки:
1. Збір продуктів для бійців на передову (виїзд в зону ООС планується 21 або 23 грудня);
2. Для центру реабілітації поранених у Клевані - КЗ «Рівненський обласний госпіталь ВВ»;
3. У Луцький геріатричний пансіонат.
4. Для державної реабілітаційної установи «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок» по вул. Кравчука, 6.
"Долучитися можуть всі! Потрібно просто прийти, принести речі, подарунки чи речі на продаж. Частина поїде в АТО, частина може продатися, а за вилучені кошти волонтери придбають необхідні речі", - зазначають організатори.
Контактна особа – Вікторія, тел: 050-564-3933.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Захід розпочнеться 15 грудня орієнтовно о 17:00.
Організовують ярмарок підприємці Луцька, які впродовж декількох років працюють на цьому ринку.
На заході буде Святий Миколай і його трон, олені, яскрава святкова фотозона.
Кошти збираються на 4 напрямки:
1. Збір продуктів для бійців на передову (виїзд в зону ООС планується 21 або 23 грудня);
2. Для центру реабілітації поранених у Клевані - КЗ «Рівненський обласний госпіталь ВВ»;
3. У Луцький геріатричний пансіонат.
4. Для державної реабілітаційної установи «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок» по вул. Кравчука, 6.
"Долучитися можуть всі! Потрібно просто прийти, принести речі, подарунки чи речі на продаж. Частина поїде в АТО, частина може продатися, а за вилучені кошти волонтери придбають необхідні речі", - зазначають організатори.
Контактна особа – Вікторія, тел: 050-564-3933.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку легковик протаранив припарковану автівку. ВІДЕО
Сьогодні, 15:24
Лучан клиуть на благодійний ярмарок
Сьогодні, 15:13
На Волині «колектор» цілий місяць тероризував директора фірми
Сьогодні, 13:30