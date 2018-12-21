Волинським студентам, які працюють у школі, виплатять допомогу





Про це



«Виплата одноразової допомоги здійснюється відповідно до наказу МОН України від 01.11.2018 р. № 1193 у п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму випускникам 2019 року СНУ імені Лесі Українки, які закінчили навчання у 2019 році за денною державною формою й уклали договір про роботу у загальноосвітніх навчальних закладах на строк не менше як три роки», – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26 випускників, які навчалися у СНУ ім. Лесі України на денній формі, отримають одноразову допомогу за те, що уклали договір про роботу у загальноосвітніх навчальних закладах на три роки.Про це пишуть на офіційному сайті закладу вищої освіти.«Виплата одноразової допомоги здійснюється відповідно до наказу МОН України від 01.11.2018 р. № 1193 у п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму випускникам 2019 року СНУ імені Лесі Українки, які закінчили навчання у 2019 році за денною державною формою й уклали договір про роботу у загальноосвітніх навчальних закладах на строк не менше як три роки», – йдеться у дописі.

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