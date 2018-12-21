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Волинським студентам, які працюють у школі, виплатять допомогу

Волинським студентам, які працюють у школі, виплатять допомогу
26 випускників, які навчалися у СНУ ім. Лесі України на денній формі, отримають одноразову допомогу за те, що уклали договір про роботу у загальноосвітніх навчальних закладах на три роки.

Про це пишуть на офіційному сайті закладу вищої освіти.

«Виплата одноразової допомоги здійснюється відповідно до наказу МОН України від 01.11.2018 р. № 1193 у п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму випускникам 2019 року СНУ імені Лесі Українки, які закінчили навчання у 2019 році за денною державною формою й уклали договір про роботу у загальноосвітніх навчальних закладах на строк не менше як три роки», – йдеться у дописі.

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Теги: сну, допомога, випускник
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