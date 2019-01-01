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Якою буде погода на Миколая та католицьке Різдво: прогноз волинських синоптиків

Якою буде погода на Миколая та католицьке Різдво: прогноз волинських синоптиків
На Волині найближчим часом прогнозують теплу погоду без опадів.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів очільник Волинського центру з гідрометеорології Ростислав Бондарчук.

За словами Ростислава Бондарчука, 17-18 грудня на Волині вдень очікують аж до 13 градусів тепла. Далі ж температура повітря вдень дещо спаде - до 7-8 градусів, уночі - 4-5 градусів тепла.

"Миколай буде теплим. І, швидше за все, католицьке Різдво також. Без дощів", - додав він.

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Теги: погода, прогноз погоди, Волинь
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