Якою буде погода на Миколая та католицьке Різдво: прогноз волинських синоптиків
Сьогодні, 11:00
На Волині найближчим часом прогнозують теплу погоду без опадів.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів очільник Волинського центру з гідрометеорології Ростислав Бондарчук.
За словами Ростислава Бондарчука, 17-18 грудня на Волині вдень очікують аж до 13 градусів тепла. Далі ж температура повітря вдень дещо спаде - до 7-8 градусів, уночі - 4-5 градусів тепла.
"Миколай буде теплим. І, швидше за все, католицьке Різдво також. Без дощів", - додав він.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів очільник Волинського центру з гідрометеорології Ростислав Бондарчук.
За словами Ростислава Бондарчука, 17-18 грудня на Волині вдень очікують аж до 13 градусів тепла. Далі ж температура повітря вдень дещо спаде - до 7-8 градусів, уночі - 4-5 градусів тепла.
"Миколай буде теплим. І, швидше за все, католицьке Різдво також. Без дощів", - додав він.
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