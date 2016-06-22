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Повідомили, яким буде бюджет розвитку Луцької міської громади у 2020 році

Повідомили, яким буде бюджет розвитку Луцької міської громади у 2020 році
Розповіли, яку суму передбачили у 202 році на бюджет розвитку Луцької міської територіальної громади.

Про це йшлося у понеділок, 16 грудня, під час громадських слухань у Палаці культури міста Луцька.

Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що 33 мільйони гривень передбачають спрямувати на бюджет розвитку. Зокрема, 20 мільйонів підуть у бюджет розвитку від відчуження комунального майна, 8 мільйонів – кошти пайової участі.

«Наступного року відповідно до законодавства значно зменшуються надходження пайової участі. Тому відповідно зменшуються й доходи бюджету», - відзначила Єлова.

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Теги: Бюджет, Луцьк, громада, гроші, 2020 рік, розвиток
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