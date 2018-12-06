Скільки у Луцьку платитимуть за харчування у дитсадках та хто у школі їстиме безкоштовно

У Луцьку встановили показники вартості харчування для дітей у навчальних закладах та визначили, хто з них харчуватиметься безкоштовно.Відповідні рішення прийняли сьогодні, 18 грудня, під час виконавчого комітету.Проєкт рішення передбачає встановити на ІІ семестр 2019-2020 навчального року безкоштовне харчування учнів та затвердити грошові норми видатків на його організацію для таких категорій дітей:– сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки; дітей, батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків, – 25,00 грн в день на одну дитину;– дітей із малозабезпечених сімей – 25,00 грн в день на одну дитину;– дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах, – 25,00 грн в день на одну дитину;– дітей військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, створених у відповідності до чинного законодавства України, співробітників правоохоронних органів, – на період їх відрядження для участі в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації – 25,00 грн в день на одну дитину (на підставі довідок, наказів, тощо, виданих відповідними уповноваженими органами). Дозволити переносити термін безкоштовного харчування дітей з моменту надання відповідних документів на визначену кількість днів, що відповідає періоду перебування батьків в районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації (у навчальний період);– дітей загиблих (померлих) військовослужбовців та осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС або учасників здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації – 25,00 грн в день на одну дитину;– дітей осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС або учасників здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації – 25,00 грн в день на одну дитину (на підставі копії відповідного посвідчення);– вихованців комунального закладу «Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради» – 35,00 грн в день на одну дитину.Окрім того, вирішили встановити плату за харчування однієї дитини в день у закладах дошкільної освіти:1) у групах загального розвитку закладів дошкільної освіти та в закладі дошкільної освіти № 36, що в складі комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», у розмірі:– діти віком до 3-х років – 25,00 грн;– діти віком від 3-х до 7-ми років (в тому числі для дітей класів віком 6 років) – 30,00 грн;– діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС: до 3-х років – 25,00 грн, від 3-х до 7-ми років – 30,00 грн.2) у санаторному закладі дошкільної освіти № 29 у розмірі:– діти віком до 3-х років – 35,00 грн;– діти віком від 3-х до 7-ми років – 40,00 грн.3) у групах компенсуючого типу закладів дошкільної освіти №№ 5, 9, 21, 39, 38 у розмірі:– діти віком до 3-х років – 25,00 грн;– діти віком від 3-х до 7-ми років – 30,00 грн.4) у закладі дошкільної освіти № 28 у розмірі:– в групах з цілодобовим перебуванням дітей – 40,00 грн;– в групах з 12-годинним перебуванням дітей – 30,00 грн.Пільга при оплаті за харчування у закладах дошкільної освіти становитиме 40% від розміру плати за харчування на день для дітей:1) місце проживання яких зареєстровано в м. Луцьку або в Прилуцькому старостинському окрузі;2) місце проживання яких не зареєстровано в м. Луцьку або в Прилуцькому старостинському окрузі за умови, якщо батьки дитини або один із них:– працює в установах, організаціях і підприємствах незалежно від форми власності, фізична особа-підприємець (їх наймані працівники), самозайняті особи (особи, які займаються незалежною професійною діяльністю), які сплачують в бюджет міста Луцька податок з доходів – фізичних осіб та/або єдиний податок;– учасник бойових дій з числа учасників АТО/ООС;– працює (служить) у військових формуваннях;– особи, які мають статус внутрішньо переміщеної.