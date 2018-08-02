У Ківерцях відкрили нове приміщення районного суду. ФОТО





Про це повідомляє інтернет-видання



У п’ятницю, 20 грудня, у Ківерцях зібралися представники судової влади України і Волині, місцевої виконавчої влади району, будівельної організації, духовенство, аби урочисто відкрити нове приміщення Ківерцівського районного суду.



Учасникам зібрання показали стару будівлю, в якій здійснювали правосуддя понад 30 працівників суду, з них – п’ятеро суддів.

Нове приміщення зводило ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536». На його будівництво витратили 48 мільйонів гривень, що надійшли з державного бюджету.



В урочистостях взяли участь суддя Конституційного Суду України Петро Філюк, голова Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк, начальник Служби судової охорони України Валерій Бондар, проректор Національної школи суддів України Володимир Мазурок, начальник територіального управління Державної судової адміністрації у Волинській області Наталія Коцирій, голова Волинського апеляційного суду Віктор Гапончук, генеральний директор ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536» Ігор Чорнуха, перший заступник голови Ківерцівської райдержадміністрації Юліан Таранчук, керівники суддів Волинської області та інші почесні гості.



Голова Ківерцівського районного суду Олександр Костюкевич разом із почесними гостями перерізав стрічку перед новим приміщенням, а Ігор Чорнуха подарував новим власникам приміщення символічного ключа до нього.



Нове приміщення суду освятив митрополит Луцький та Волинський Михаїл. Волинянин Петро Філюк, який віднедавна став суддею Конституційного Суду України привітав колег із поліпшенням умов праці і висловив сподівання, що наступним із волинських судів, який отримає нове приміщення, буде Горохівський районний суд.



Довідково:



Нове приміщення Ківерцівського районного суду обладнане відповідно до Державних будівельних норм України «Будинки і споруди».



Загальна площа приміщення суду становить 2061,7 м², має 4 зали судових засідань, кімнати свідків, адвокатів, захисників, прокурорів, камери для підсудних з поділом на чоловічі, жіночі та неповнолітніх, окремі санвузли для підсудних, бокс для заїзду конвойного автомобілю, створені зручні умови для маломобільних груп населення, облаштована дитяча кімната та місце для прийому їжі для працівників апарату суду.



На виконання вимог процесуального законодавства, зали судових засідань суду облаштовані системами аудіо- та відеофіксування судового процесу з використанням програмного забезпечення, яке здійснює аудіо- та відеофіксування (відеозапис) судового процесу, а також проведення судових засідань в режимі відеоконференцз’язку.



Також у залах судових засідань для розгляду кримінальних проваджень, на виконання вимог Кримінального процесуального кодексу України, встановлені загородження зі скла, які відокремлюють підсудних від складу суду і присутніх громадян.



В суді встановлено уніфіковану систему контролю і управління доступом, розміщено найсучасніше обладнання.





Ківерцівcький суд функціонує з 28 січня 1940 року. Усі роки приміщення суду було розташовано за адресою вул. Грушевського, 20, в м. Ківерці. Штатна чисельність суддів та працівників апарату суду становить 30 осіб. З них: 5 посад суддів, 14 державних службовців, 5 працівників патронатної служби, 3 посади працівників, які виконують функції з обслуговування, та 3 посади робітників.



Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.10.2012 № 745 для розміщення Ківерцівського районного суду було вирішено передати будівлю по вул. Кузнецова, 8а, у м. Ківерцях. У вересні 2018 року ДСА було розпочато реконструкцію з добудовою приміщення під адміністративну будівлю суду.



Загальна кошторисна вартість реконструкції склала близько 48 млн гривень.







Фото Володимира ЛУК'ЯНЧУКА

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