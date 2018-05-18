У Луцьку знищать вивіски всіх гральних закладів

Луцькрада вирішила демонтувати з вулиць міста вивіски та іншу зовнішню рекламу усіх гральних закладів.Таке рішення прийняли сьогодні, 21 грудня, під час позачергового засідання виконавчого комітету.Виконувач повноважень Луцького міського головина початку засідання виконкому зауважив, що поліція Волині за добу закрила велику кількість гральних закладів у Луцьку.«Треба підтримати нашу поліцію у цих діях. Треба, щоб не було ніякої реклами, яка б нагадувала про такі страшні речі, як ігровий бізнес», - сказав він.За проект рішення проголосували 9 членів виконавчого комітету. У документі - 63 гральні закладів, зовністю рекламу яких знищуватимуть. Зробити це зобов'яжуть самих же власників цих об'єктів.Нагадаємо, за добу на території Волинської області правоохоронці припинили діяльність. Адже, згідно з Постанова Кабміну, всі гральні клуби, лотереї та гральні заклади повинні бути зачиненими, оскільки відтепер їхня діяльність є незаконною.