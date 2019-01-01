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На Волині зникла 18-річна дівчина

На Волині зникла 18-річна дівчина
У Ратному зникла 18-річна місцева жителька Карина Володимирівна Власюк . Дівчина зникла у ніч з 21 на 22 грудня.

Про це Інформаційному агенстству ВолиньPost розповіла сестра зниклої Яна Власюк.

Востаннє дівчину бачили біля заправки «WOG», що Ратному, приблизно о 01-01:30 ночі. Згодом зв'язок із нею обірвався.

Рідні у розпачі й благають про допомогу у пошуках. Про зникнення вже повідомили у поліцію.

Якщо комусь відома якась інформація, просять телефонувати за такими номерами: 0953100550, 0671974154.

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Теги: Карина Власюк, Яна Власюк, зникнення, розшук
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Коментарі 1
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заправка «WOG» приблизно о 01-01:30 ночі - ну що тут скажеш, блудніца однако
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