На Волині зникла 18-річна дівчина

Карина Володимирівна Власюк . Дівчина зникла у ніч з 21 на 22 грудня.



Про це Інформаційному агенстству ВолиньPost розповіла сестра зниклої Яна Власюк.



Востаннє дівчину бачили біля заправки «WOG», що Ратному, приблизно о 01-01:30 ночі. Згодом зв'язок із нею обірвався.



Рідні у розпачі й благають про допомогу у пошуках. Про зникнення вже повідомили у поліцію.



Якщо комусь відома якась інформація, просять телефонувати за такими номерами: 0953100550, 0671974154.

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