На Волині злодій спорожнив чужу морозилку і зачинив там кота власників будинку

Вранці 10 грудня у Шацьку чоловік проник до чужого будинку та викрав продукти харчування з морозильної камери. Згодом злодій пішов на подвір’я, де вкрав з прибудови літньої кухні чавунний та алюмінієвий посуд.Про це йдеться в ухвалі Шацького районного суду від 19 грудня.Більше того, чоловік, викравши із морозилки продукти харчування, помістив туди кота, який належав власникам будинку, й підпер двері морозильної камери дошкою ламінату. Зрештою, кіт замерз та загинув.Того ж ранку чоловік викрав алюмінієвий посуд та гроші і з іншого будинку.Увечері 12 грудня, перебуваючи в стані сп’яніння, пошкодив сокирою металопластикове вікно магазину. Тут він мав намір теж вчинити крадіжку, але «на гарячому» зловмисника спіймали поліцейські.Відомо, що чоловік проживає сам у Шацьку. Раніше він вже був судимий заскоєння злочинів.Суд вирішив взяти зловмисника під варту на два місяці.