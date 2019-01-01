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На Волині злодій спорожнив чужу морозилку і зачинив там кота власників будинку

На Волині злодій спорожнив чужу морозилку і зачинив там кота власників будинку
Вранці 10 грудня у Шацьку чоловік проник до чужого будинку та викрав продукти харчування з морозильної камери. Згодом злодій пішов на подвір’я, де вкрав з прибудови літньої кухні чавунний та алюмінієвий посуд.

Про це йдеться в ухвалі Шацького районного суду від 19 грудня.

Більше того, чоловік, викравши із морозилки продукти харчування, помістив туди кота, який належав власникам будинку, й підпер двері морозильної камери дошкою ламінату. Зрештою, кіт замерз та загинув.

Того ж ранку чоловік викрав алюмінієвий посуд та гроші і з іншого будинку.

Увечері 12 грудня, перебуваючи в стані сп’яніння, пошкодив сокирою металопластикове вікно магазину. Тут він мав намір теж вчинити крадіжку, але «на гарячому» зловмисника спіймали поліцейські.

Відомо, що чоловік проживає сам у Шацьку. Раніше він вже був судимий заскоєння злочинів.

Суд вирішив взяти зловмисника під варту на два місяці.

Фото ілюстративне

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Теги: кіт, загибель, морозилка, Шацьк
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Коментарі 1
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самого, падлюку, підперти в морозилці!
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