Хто у 2020-му їздитиме у маршрутках і тролейбусах Луцька безкоштовно. СПИСОК
Сьогодні, 15:40
У Луцькраді затвердили категорії громадян, які матимуть право безкоштовного проїзду у тролейбусах та маршрутках міста.
Відповідне рішення прийняли сьогодні, 23 грудня, під час виконавчого комітету у мерії.
Так, начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов зауважив, що цьогоріч не змінили перелік громадян, які матимуть право безкоштовного проїзду у тролейбусах. Утім, цьогоріч таке право матимуть пільговики, зареєстровані в місті Луцьку, а також у населених пунктах Прилуцького старостинського округу. Їм бездотаційно буде надаватись безкоштовний проїзд при здійсненні перевезень громадським транспортом у 2020 році при пред’явленні відповідного посвідчення та електронного квитка.
Зокрема, у маршрутках право безкоштовно їздити матимуть такі категорії людей (із зображення нижче):
У тролейбусах же перелік пільгових категорій дещо більший:
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Відповідне рішення прийняли сьогодні, 23 грудня, під час виконавчого комітету у мерії.
Так, начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов зауважив, що цьогоріч не змінили перелік громадян, які матимуть право безкоштовного проїзду у тролейбусах. Утім, цьогоріч таке право матимуть пільговики, зареєстровані в місті Луцьку, а також у населених пунктах Прилуцького старостинського округу. Їм бездотаційно буде надаватись безкоштовний проїзд при здійсненні перевезень громадським транспортом у 2020 році при пред’явленні відповідного посвідчення та електронного квитка.
Зокрема, у маршрутках право безкоштовно їздити матимуть такі категорії людей (із зображення нижче):
У тролейбусах же перелік пільгових категорій дещо більший:
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