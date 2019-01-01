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Хто у 2020-му їздитиме у маршрутках і тролейбусах Луцька безкоштовно. СПИСОК

Хто у 2020-му їздитиме у маршрутках і тролейбусах Луцька безкоштовно. СПИСОК
У Луцькраді затвердили категорії громадян, які матимуть право безкоштовного проїзду у тролейбусах та маршрутках міста.

Відповідне рішення прийняли сьогодні, 23 грудня, під час виконавчого комітету у мерії.

Так, начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов зауважив, що цьогоріч не змінили перелік громадян, які матимуть право безкоштовного проїзду у тролейбусах. Утім, цьогоріч таке право матимуть пільговики, зареєстровані в місті Луцьку, а також у населених пунктах Прилуцького старостинського округу. Їм бездотаційно буде надаватись безкоштовний проїзд при здійсненні перевезень громадським транспортом у 2020 році при пред’явленні відповідного посвідчення та електронного квитка.

Зокрема, у маршрутках право безкоштовно їздити матимуть такі категорії людей (із зображення нижче):

Хто у 2020-му їздитиме у маршрутках і тролейбусах Луцька безкоштовно. СПИСОК


У тролейбусах же перелік пільгових категорій дещо більший:

Хто у 2020-му їздитиме у маршрутках і тролейбусах Луцька безкоштовно. СПИСОК
Хто у 2020-му їздитиме у маршрутках і тролейбусах Луцька безкоштовно. СПИСОК
Хто у 2020-му їздитиме у маршрутках і тролейбусах Луцька безкоштовно. СПИСОК




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Теги: пільговики, перелік, транспорт, Луцьк, Володимир Степанов
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