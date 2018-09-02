Луцькрада знайшла перевізника на маршрути №26 та №26а, що курсують на Вишків

У Луцьку знайшли перевізника, який обслуговуватиме маршрути №26 та №26а, які курсують на Вишків.Про це під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради розповів начальник управління транспорту та зв’язкуЧлени виконкому проголосували за розірвання договору на обслуговування з Луцьким підприємством електротранспорту, яке раніше обслуговувало маршрути.За словами Степанова, ці маршрути тимчасово обслуговуватиме підприємець, який написав заяву про такі наміри. Далі ж мерія проведе конкурс на визначення постійного перевізника.Зауважимо, що після впровадження системи автоматизованої оплати проїзду у транспорті Луцька Вишків залишився одним із найпроблемніших у транспортному значення районів міста.