У луцькому соборі вперше відслужать різдвяну літургію 25 грудня
Сьогодні, 09:13
Цьогоріч у Луцькому Свято - Троїцькому Соборі Православної церкви України вперше відправлять Різдвяну літургію 25 грудня.
Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Речник Волинської єпархії протоієрей Віталій Собко повідомив, що святкове богослужіння відбудеться і 7 січня.
"Не стоїть питання про те, чому 25 грудня потрібно відзначати Різдво чи 7, а стоїть питання в тому, що необхідно рано чи пізно переходити на точніший, досконаліший календар. Новоюліанський є більш точніший, по ньому православні ведуть своє життя і для України це питання постане. Інша річ, на часі чи не на часі порушувати це питання. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл вважає, що на часі, Тому владика перший хоче показати приклад, тим більше до нього звернулася група мирян в листопаді з таким проханням. Владика акцентує увагу, що йдеться не про день народження Ісуса Христа, а про подію народження Христа і період відзначення. Владика каже, що слід відзначати у певному періоді, зокрема, з 25 грудня до 7 січня", - сказав Віталій Собко.
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Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Речник Волинської єпархії протоієрей Віталій Собко повідомив, що святкове богослужіння відбудеться і 7 січня.
"Не стоїть питання про те, чому 25 грудня потрібно відзначати Різдво чи 7, а стоїть питання в тому, що необхідно рано чи пізно переходити на точніший, досконаліший календар. Новоюліанський є більш точніший, по ньому православні ведуть своє життя і для України це питання постане. Інша річ, на часі чи не на часі порушувати це питання. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл вважає, що на часі, Тому владика перший хоче показати приклад, тим більше до нього звернулася група мирян в листопаді з таким проханням. Владика акцентує увагу, що йдеться не про день народження Ісуса Христа, а про подію народження Христа і період відзначення. Владика каже, що слід відзначати у певному періоді, зокрема, з 25 грудня до 7 січня", - сказав Віталій Собко.
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