Наступного року 10 нових пам’яток Луцька можуть отримати особливий статус
Сьогодні, 13:09
У 2020 році у Луцьку планують провести облік десяти нових історичних пам’яток та надати їм особливий охоронний статус.
Про це начальник відділу охорони культурної спадщини Олександр Котис повідомив 26 грудня під час прес-конференції.
Зокрема, йдеться про будинок міжвоєнного періоду на вулиці Кривий Вал, який колись був місцем концентрації української громади: «Архітектурно він абсолютно не цікавий, але як історична пам’ятка повинен бути під охороною», – зазначає Олександр Котис.
У планах взяти під охорону також 8-му школу, «Будинок мисливця» та деякі будинки на вулиці Стрілецькій, де розміщені колишні казарми.
Олександр Котис пояснює, що для того, аби об’єкт став пам’яткою і зі статусу новововиявленого перейшов у категорію «історично важливий» потрібно провести багато маніпуляцій і не завжди це все вдається, але для міста такі дії - необхідні.
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Про це начальник відділу охорони культурної спадщини Олександр Котис повідомив 26 грудня під час прес-конференції.
Зокрема, йдеться про будинок міжвоєнного періоду на вулиці Кривий Вал, який колись був місцем концентрації української громади: «Архітектурно він абсолютно не цікавий, але як історична пам’ятка повинен бути під охороною», – зазначає Олександр Котис.
У планах взяти під охорону також 8-му школу, «Будинок мисливця» та деякі будинки на вулиці Стрілецькій, де розміщені колишні казарми.
Олександр Котис пояснює, що для того, аби об’єкт став пам’яткою і зі статусу новововиявленого перейшов у категорію «історично важливий» потрібно провести багато маніпуляцій і не завжди це все вдається, але для міста такі дії - необхідні.
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