Біля Ковеля BMW влетіла у вантажівку з комбайнами. ВІДЕО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



ДТП трапилася сьогодні, 26 грудня. На місці події працювали поліцейські.



У пресслужбі патрульної поліції Волині розповіли, що водій BMW, здійснюючи обгін, не впевнився у безпечності маневру та зіткнувся з вантажівкою, яка повертала ліворуч. Внаслідок ДТП автівки отримали механічні пошкодження. На щастя, люди не постраждали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу в'їзду в Ковель сталася аварія за участю легковика BMW та вантажівки, яка перевозила комбайни.Про цеповідомили очевидці.ДТП трапилася сьогодні, 26 грудня. На місці події працювали поліцейські.У пресслужбі патрульної поліції Волині розповіли, що водій BMW, здійснюючи обгін, не впевнився у безпечності маневру та зіткнувся з вантажівкою, яка повертала ліворуч. Внаслідок ДТП автівки отримали механічні пошкодження. На щастя, люди не постраждали.

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