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Біля Ковеля BMW влетіла у вантажівку з комбайнами. ВІДЕО

Біля Ковеля BMW влетіла у вантажівку з комбайнами. ВІДЕО
Поблизу в'їзду в Ковель сталася аварія за участю легковика BMW та вантажівки, яка перевозила комбайни.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

ДТП трапилася сьогодні, 26 грудня. На місці події працювали поліцейські.

У пресслужбі патрульної поліції Волині розповіли, що водій BMW, здійснюючи обгін, не впевнився у безпечності маневру та зіткнувся з вантажівкою, яка повертала ліворуч. Внаслідок ДТП автівки отримали механічні пошкодження. На щастя, люди не постраждали.


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Теги: вантажівка, комбайни, аварія, Ковель
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