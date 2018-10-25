У Луцьку оголосили план «Сирена»: усі виїзди з міста перекрила поліція
Сьогодні, 11:53
У Луцьку поліцейські оголосили план «Сирена» через розбійний напад на приватну установу на проспекті Волі.
Очевидці повідомляють, що на усіх виїздах з Луцька стоять поліцейські та перевіряють автомобілі і людей.
За попередньою інформацією, розбійний напад невідомий чоловік вчинив на ПАТ «ЄВРОПОШТА», що на проспекті Волі, 66. Фірма є приватним оператором поштового зв’язку, що спеціалізується на фінансових послугах, поштових переказах, видачі позик та споживчих кредитів населенню, а також грошових переказах, кур’єрських та інших послугах. З неофіційних джерел відомо, що постраждала працівниця установи, яка намагалася чинити опір.
У секторі комунікації поліції Волині підтвердили, що ввели план «Сирена» задля затримання злочинця. Утім, деталей наразі не повідомляють з об’єктивних причин.
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Очевидці повідомляють, що на усіх виїздах з Луцька стоять поліцейські та перевіряють автомобілі і людей.
За попередньою інформацією, розбійний напад невідомий чоловік вчинив на ПАТ «ЄВРОПОШТА», що на проспекті Волі, 66. Фірма є приватним оператором поштового зв’язку, що спеціалізується на фінансових послугах, поштових переказах, видачі позик та споживчих кредитів населенню, а також грошових переказах, кур’єрських та інших послугах. З неофіційних джерел відомо, що постраждала працівниця установи, яка намагалася чинити опір.
У секторі комунікації поліції Волині підтвердили, що ввели план «Сирена» задля затримання злочинця. Утім, деталей наразі не повідомляють з об’єктивних причин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Всі виїзди перекриті))))))) сидять в службових авто, роблять вигляд бурхливої зайнятості...
Та бачив, просто сплять в машинах
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Сьогодні, 11:53
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