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У Луцьку оголосили план «Сирена»: усі виїзди з міста перекрила поліція

У Луцьку оголосили план «Сирена»: усі виїзди з міста перекрила поліція
У Луцьку поліцейські оголосили план «Сирена» через розбійний напад на приватну установу на проспекті Волі.

Очевидці повідомляють, що на усіх виїздах з Луцька стоять поліцейські та перевіряють автомобілі і людей.

За попередньою інформацією, розбійний напад невідомий чоловік вчинив на ПАТ «ЄВРОПОШТА», що на проспекті Волі, 66. Фірма є приватним оператором поштового зв’язку, що спеціалізується на фінансових послугах, поштових переказах, видачі позик та споживчих кредитів населенню, а також грошових переказах, кур’єрських та інших послугах. З неофіційних джерел відомо, що постраждала працівниця установи, яка намагалася чинити опір.

У секторі комунікації поліції Волині підтвердили, що ввели план «Сирена» задля затримання злочинця. Утім, деталей наразі не повідомляють з об’єктивних причин.

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Теги: план Сирена, поліція, Волинь, розбійник, напад
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Коментарі 2
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Всі виїзди перекриті))))))) сидять в службових авто, роблять вигляд бурхливої зайнятості...
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Та бачив, просто сплять в машинах
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