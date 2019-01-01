На Волині злодій серед зими обікрав сад





Про це пише



Сумою збитків господар назвав 1500 гривень.



"Однак найприкріше те, що посаджені з любов’ю саджанці виривати з корінням безсоромник не прийшов здалеку", - йдеться у повідомленні.



Поліція розшукує зловмисника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохівському районі невідомий викрав із саду жителя Підбереззя 17 персикових деревець.Про це пише "Волинь Нова" Сумою збитків господар назвав 1500 гривень."Однак найприкріше те, що посаджені з любов’ю саджанці виривати з корінням безсоромник не прийшов здалеку", - йдеться у повідомленні.Поліція розшукує зловмисника.

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