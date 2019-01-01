На Волині злодій серед зими обікрав сад
Сьогодні, 19:21
У Горохівському районі невідомий викрав із саду жителя Підбереззя 17 персикових деревець.
Про це пише "Волинь Нова".
Сумою збитків господар назвав 1500 гривень.
"Однак найприкріше те, що посаджені з любов’ю саджанці виривати з корінням безсоромник не прийшов здалеку", - йдеться у повідомленні.
Поліція розшукує зловмисника.
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Про це пише "Волинь Нова".
Сумою збитків господар назвав 1500 гривень.
"Однак найприкріше те, що посаджені з любов’ю саджанці виривати з корінням безсоромник не прийшов здалеку", - йдеться у повідомленні.
Поліція розшукує зловмисника.
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