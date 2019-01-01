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На Волині злодій серед зими обікрав сад

На Волині злодій серед зими обікрав сад
У Горохівському районі невідомий викрав із саду жителя Підбереззя 17 персикових деревець.

Про це пише "Волинь Нова".

Сумою збитків господар назвав 1500 гривень.

"Однак найприкріше те, що посаджені з любов’ю саджанці виривати з корінням безсоромник не прийшов здалеку", - йдеться у повідомленні.

Поліція розшукує зловмисника.

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Теги: Горохівський район, зимовий сад, обікрали
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