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Пожежа у луцькій багатоповерхівці: постраждав безхатько

Пожежа у луцькій багатоповерхівці: постраждав безхатько
У багатоповерховому будинку на вулиці Кравчука, 26а загорілося підвальне приміщення.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

З їхніх слів, пожежу, ймовірно, влаштували безхатьки.

На місці події працюють пожежники, медики та поліція.

Зі слів рятувальників, у пожежі постраждав чоловік. Безхатько розпалив вогонь, щоб зігрітися, на купу його покривал потрапив вогонь, що і спричинило пожежу. Чоловік отруївся чадним газом, оскільки боявся покинути приміщення.

Рятувальники ледь не силою мусили віддати його медикам.

Також, з їхніх слів, якби пожежа трапилася у нічний час - жертв могло б бути більше.

Станом на 17:40 загоряння ліквідували.

Пожежа у луцькій багатоповерхівці: постраждав безхатько

Пожежа у луцькій багатоповерхівці: постраждав безхатько

Пожежа у луцькій багатоповерхівці: постраждав безхатько

Пожежа у луцькій багатоповерхівці: постраждав безхатько

Пожежа у луцькій багатоповерхівці: постраждав безхатько

Пожежа у луцькій багатоповерхівці: постраждав безхатько




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Теги: пожежа, багатоповерхівка, луцьк
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