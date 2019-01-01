Пожежа у луцькій багатоповерхівці: постраждав безхатько





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



З їхніх слів, пожежу, ймовірно, влаштували безхатьки.



На місці події працюють пожежники, медики та поліція.



Зі слів рятувальників, у пожежі постраждав чоловік. Безхатько розпалив вогонь, щоб зігрітися, на купу його покривал потрапив вогонь, що і спричинило пожежу. Чоловік отруївся чадним газом, оскільки боявся покинути приміщення.



Рятувальники ледь не силою мусили віддати його медикам.



Також, з їхніх слів, якби пожежа трапилася у нічний час - жертв могло б бути більше.



Станом на 17:40 загоряння ліквідували.





















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У багатоповерховому будинку на вулиці Кравчука, 26а загорілося підвальне приміщення.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.З їхніх слів, пожежу, ймовірно, влаштували безхатьки.На місці події працюють пожежники, медики та поліція.Зі слів рятувальників, у пожежі постраждав чоловік. Безхатько розпалив вогонь, щоб зігрітися, на купу його покривал потрапив вогонь, що і спричинило пожежу. Чоловік отруївся чадним газом, оскільки боявся покинути приміщення.Рятувальники ледь не силою мусили віддати його медикам.Також, з їхніх слів, якби пожежа трапилася у нічний час - жертв могло б бути більше.Станом на 17:40 загоряння ліквідували.

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