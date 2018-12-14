У Маневицькому районі встановили нові зупинки
Сьогодні, 01:04
Нещодавно у селі Лісове та селі Костюхнівка Маневийького району Волині лісівники ДП «Маневицьке лісове господарство» встановили дві дерев’яні екозупинки.
Про це пишуть на сторінці ДП «Маневицьке лісове господарство» у фейсбуці.
Лісівники Вовчецького лісництва встановили автобусну зупинку в селі Лісове (Маневицький район). Простора дерев’яна еко-зупинка виготовлена із блок-хаусу.
Лісівники Куклинського лісництва встановили автобусну зупинку в селі Костюхнівка (Маневицький район). Зупинка виготовлена із брусу деревного масиву. Встановлена на місці очікування транспортного засобу.
«Жителям просто необхідні автобусні зупинки, адже місце очікування транспортних засобів зазвичай багатолюдне, тож селяни в різні погодні умови мають можливість з комфортом очікувати маршрутний автобус», – коментує лісничий Куклинського лісництва Сергій Секида.
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Про це пишуть на сторінці ДП «Маневицьке лісове господарство» у фейсбуці.
Лісівники Вовчецького лісництва встановили автобусну зупинку в селі Лісове (Маневицький район). Простора дерев’яна еко-зупинка виготовлена із блок-хаусу.
Лісівники Куклинського лісництва встановили автобусну зупинку в селі Костюхнівка (Маневицький район). Зупинка виготовлена із брусу деревного масиву. Встановлена на місці очікування транспортного засобу.
«Жителям просто необхідні автобусні зупинки, адже місце очікування транспортних засобів зазвичай багатолюдне, тож селяни в різні погодні умови мають можливість з комфортом очікувати маршрутний автобус», – коментує лісничий Куклинського лісництва Сергій Секида.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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