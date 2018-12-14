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У Маневицькому районі встановили нові зупинки

У Маневицькому районі встановили нові зупинки
Нещодавно у селі Лісове та селі Костюхнівка Маневийького району Волині лісівники ДП «Маневицьке лісове господарство» встановили дві дерев’яні екозупинки.

Про це пишуть на сторінці ДП «Маневицьке лісове господарство» у фейсбуці.

Лісівники Вовчецького лісництва встановили автобусну зупинку в селі Лісове (Маневицький район). Простора дерев’яна еко-зупинка виготовлена із блок-хаусу.

Лісівники Куклинського лісництва встановили автобусну зупинку в селі Костюхнівка (Маневицький район). Зупинка виготовлена із брусу деревного масиву. Встановлена на місці очікування транспортного засобу.

«Жителям просто необхідні автобусні зупинки, адже місце очікування транспортних засобів зазвичай багатолюдне, тож селяни в різні погодні умови мають можливість з комфортом очікувати маршрутний автобус», – коментує лісничий Куклинського лісництва Сергій Секида.

У Маневицькому районі встановили нові зупинки
У Маневицькому районі встановили нові зупинки
У Маневицькому районі встановили нові зупинки



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Теги: зупинка, лісівники, волинь
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