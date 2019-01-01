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Повідомили, хто на Волині заробляє найбільше

Повідомили, хто на Волині заробляє найбільше
Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій Волині у листопаді становила 8821 гривню.

Про це інформує ГУ статистики в області.

За рівнем зарплати Волинь випередила Житомирську, Кіровоградську, Сумську, Тернопільську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку та Чернігівську області.

Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, машин і устаткування, у сфері фінансової та страхової діяльності, де заробітна плата перевищила середньообласний показник в 1,9–1,6 раза.

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Теги: гроші, зарплата
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