Повідомили, хто на Волині заробляє найбільше
Сьогодні, 15:50
Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій Волині у листопаді становила 8821 гривню.
Про це інформує ГУ статистики в області.
За рівнем зарплати Волинь випередила Житомирську, Кіровоградську, Сумську, Тернопільську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку та Чернігівську області.
Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, машин і устаткування, у сфері фінансової та страхової діяльності, де заробітна плата перевищила середньообласний показник в 1,9–1,6 раза.
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Про це інформує ГУ статистики в області.
За рівнем зарплати Волинь випередила Житомирську, Кіровоградську, Сумську, Тернопільську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку та Чернігівську області.
Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, машин і устаткування, у сфері фінансової та страхової діяльності, де заробітна плата перевищила середньообласний показник в 1,9–1,6 раза.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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