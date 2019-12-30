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Свято 1 січня: всі прикмети, що не можна робити в цей день

Свято 1 січня: всі прикмети, що не можна робити в цей день
Сьогодні, 1 січня, майже у всьому світі святкують Новий рік, а також Всесвітній день миру. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Боніфатія Римського, який був слугою у багатої панянки в Римі. Святий завжди милосердно ставився до людей, і навіть його ім'я перекладається з латини "чинити добро", - пише Радіо Максимум.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 1 січня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Ілля та Тимофій.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо ніч у перший день Нового року буде безхмарною та зоряною, то рік буде врожайним;
Якщо 1 січня тепла погода, то і літо буде спекотним;
Якщо на деревах видно паморозь, то невдовзі прийде похолодання;
Якщо вночі навколо місяця помітний серпанок, то наступні кілька днів може сніжити;
Якщо після Нового року на вулиці іній, то рік буде вдалим у різних сферах життя;
Якщо 1 січня сніжить, то буде хороший врожай пшениці;
Продавцям варто зробити знижку для першого покупця, і тоді вдача супроводжуватиме їх увесь рік.
Якщо у новорічну ніч сильний вітер, то і горіхів у новому році буде чимало.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Не можна виносити сміття з дому, адже можна винести щастя;
Не варто багато працювати сьогодні, адже новий рік буде важким;
Не можна сваритися та вживати нецензурну лексику;
Не можна ображати людей навколо та встрягати у конфлікти;
Не можна займатись важкою фізичною працею;
Не можна вживати спиртне та зловживати шкідливою їжею.


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Теги: 1 січня, свято, традиції
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