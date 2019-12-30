Свято 1 січня: всі прикмети, що не можна робити в цей день





За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Боніфатія Римського, який був слугою у багатої панянки в Римі. Святий завжди милосердно ставився до людей, і навіть його ім'я перекладається з латини "чинити добро", - пише



ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА



У середу, 1 січня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Ілля та Тимофій.



НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ



Якщо ніч у перший день Нового року буде безхмарною та зоряною, то рік буде врожайним;

Якщо 1 січня тепла погода, то і літо буде спекотним;

Якщо на деревах видно паморозь, то невдовзі прийде похолодання;

Якщо вночі навколо місяця помітний серпанок, то наступні кілька днів може сніжити;

Якщо після Нового року на вулиці іній, то рік буде вдалим у різних сферах життя;

Якщо 1 січня сніжить, то буде хороший врожай пшениці;

Продавцям варто зробити знижку для першого покупця, і тоді вдача супроводжуватиме їх увесь рік.

Якщо у новорічну ніч сильний вітер, то і горіхів у новому році буде чимало.



ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна виносити сміття з дому, адже можна винести щастя;

Не варто багато працювати сьогодні, адже новий рік буде важким;

Не можна сваритися та вживати нецензурну лексику;

Не можна ображати людей навколо та встрягати у конфлікти;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна вживати спиртне та зловживати шкідливою їжею.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 1 січня, майже у всьому світі святкують Новий рік, а також Всесвітній день миру. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робитиЗа календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Боніфатія Римського, який був слугою у багатої панянки в Римі. Святий завжди милосердно ставився до людей, і навіть його ім'я перекладається з латини "чинити добро", - пише Радіо Максимум У середу, 1 січня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Ілля та Тимофій.Якщо ніч у перший день Нового року буде безхмарною та зоряною, то рік буде врожайним;Якщо 1 січня тепла погода, то і літо буде спекотним;Якщо на деревах видно паморозь, то невдовзі прийде похолодання;Якщо вночі навколо місяця помітний серпанок, то наступні кілька днів може сніжити;Якщо після Нового року на вулиці іній, то рік буде вдалим у різних сферах життя;Якщо 1 січня сніжить, то буде хороший врожай пшениці;Продавцям варто зробити знижку для першого покупця, і тоді вдача супроводжуватиме їх увесь рік.Якщо у новорічну ніч сильний вітер, то і горіхів у новому році буде чимало.Не можна виносити сміття з дому, адже можна винести щастя;Не варто багато працювати сьогодні, адже новий рік буде важким;Не можна сваритися та вживати нецензурну лексику;Не можна ображати людей навколо та встрягати у конфлікти;Не можна займатись важкою фізичною працею;Не можна вживати спиртне та зловживати шкідливою їжею.

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