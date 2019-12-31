Повідомили, якою буде погода в січні

У січні відбудеться приплив теплого повітря з Середземного моря.Буде тепла погода і більше дощу, ніж снігу, пише "Газета ua", посилаючись на "Метеопрог".Місцями температура підніметься до +10 градусів.Теплі періоди можуть змінитися напливами холодних повітряних мас і двозначними морозами.У січні і лютому будуть морози, але немає ніяких ознак того, що вони стануть рекордними для України.У перший день 2020 року сухо буде майже на всій території країни. А температура повітря - вище 0°C. В західних областях ні снігу, ні дощів не очікується, температура повітря +1-3°C. На Закарпатті до +4°C, повідомляють в Укргідрометцентрі.