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Повідомили, якою буде погода в січні

Повідомили, якою буде погода в січні
У січні відбудеться приплив теплого повітря з Середземного моря.

Буде тепла погода і більше дощу, ніж снігу, пише "Газета ua", посилаючись на "Метеопрог".

Місцями температура підніметься до +10 градусів.

Теплі періоди можуть змінитися напливами холодних повітряних мас і двозначними морозами.

У січні і лютому будуть морози, але немає ніяких ознак того, що вони стануть рекордними для України.

У перший день 2020 року сухо буде майже на всій території країни. А температура повітря - вище 0°C. В західних областях ні снігу, ні дощів не очікується, температура повітря +1-3°C. На Закарпатті до +4°C, повідомляють в Укргідрометцентрі.

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Теги: погода, зима
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