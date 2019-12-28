Помер священник з Волині: без батька залишилися троє дітей
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Після тривалої хвороби, спричиненої інсультом, помер протоієрей Сергій Мар'юсік, в минулому настоятель Успенської церкви села Доротище.
Про це повідомила Володимир-Волинська єпархія.
Священник помер 3 січня.
Протоієрей Сергій Мар'юсік народився 22 серпня 1968 року у селі Доротище. Після закінчення середньої школи освоював у Ковельському профтехучилищі №7 спеціальність електрика. Після завершення служби в Збройних силах України працював електромонтажником у Ковельському СПМК-17, колгоспі «Нива» (с.Доротище) та льонзаводі у Ковелі.
З 1998 по 2000 рік навчався у Володимир-Волинському духовному училищі. З 2000 року після хіротонії у сан священника був почергово настоятелем у храмах сіл Черчичі, Пісочне та Доротище.
Після інсульту з ускладненням змушений був піти у вересні 2017 року за штат у священнослужінні. Наполегливо боровся з наслідками хвороби, допомагав священнику під час богослужінь храмі рідного села.
Отець Сергій був одружений. Разом з дружиною виховували трьох неповнолітніх дітей.
Зі священником прощаються сьогодні, 4 січня, у селі Доротище.
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Про це повідомила Володимир-Волинська єпархія.
Священник помер 3 січня.
Протоієрей Сергій Мар'юсік народився 22 серпня 1968 року у селі Доротище. Після закінчення середньої школи освоював у Ковельському профтехучилищі №7 спеціальність електрика. Після завершення служби в Збройних силах України працював електромонтажником у Ковельському СПМК-17, колгоспі «Нива» (с.Доротище) та льонзаводі у Ковелі.
З 1998 по 2000 рік навчався у Володимир-Волинському духовному училищі. З 2000 року після хіротонії у сан священника був почергово настоятелем у храмах сіл Черчичі, Пісочне та Доротище.
Після інсульту з ускладненням змушений був піти у вересні 2017 року за штат у священнослужінні. Наполегливо боровся з наслідками хвороби, допомагав священнику під час богослужінь храмі рідного села.
Отець Сергій був одружений. Разом з дружиною виховували трьох неповнолітніх дітей.
Зі священником прощаються сьогодні, 4 січня, у селі Доротище.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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