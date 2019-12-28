Помер священник з Волині: без батька залишилися троє дітей

Після тривалої хвороби, спричиненої інсультом, помер протоієрей, в минулому настоятель Успенської церкви села Доротище.Про це повідомила Володимир-Волинська єпархія.Священник помер 3 січня.Протоієрей Сергій Мар'юсік народився 22 серпня 1968 року у селі Доротище. Після закінчення середньої школи освоював у Ковельському профтехучилищі №7 спеціальність електрика. Після завершення служби в Збройних силах України працював електромонтажником у Ковельському СПМК-17, колгоспі «Нива» (с.Доротище) та льонзаводі у Ковелі.З 1998 по 2000 рік навчався у Володимир-Волинському духовному училищі. З 2000 року після хіротонії у сан священника був почергово настоятелем у храмах сіл Черчичі, Пісочне та Доротище.Після інсульту з ускладненням змушений був піти у вересні 2017 року за штат у священнослужінні. Наполегливо боровся з наслідками хвороби, допомагав священнику під час богослужінь храмі рідного села.Отець Сергій був одружений. Разом з дружиною виховували трьох неповнолітніх дітей.Зі священником прощаються сьогодні, 4 січня, у селі Доротище.