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Помер священник з Волині: без батька залишилися троє дітей

Помер священник з Волині: без батька залишилися троє дітей
Після тривалої хвороби, спричиненої інсультом, помер протоієрей Сергій Мар'юсік, в минулому настоятель Успенської церкви села Доротище.

Про це повідомила Володимир-Волинська єпархія.

Священник помер 3 січня.

Протоієрей Сергій Мар'юсік народився 22 серпня 1968 року у селі Доротище. Після закінчення середньої школи освоював у Ковельському профтехучилищі №7 спеціальність електрика. Після завершення служби в Збройних силах України працював електромонтажником у Ковельському СПМК-17, колгоспі «Нива» (с.Доротище) та льонзаводі у Ковелі.

З 1998 по 2000 рік навчався у Володимир-Волинському духовному училищі. З 2000 року після хіротонії у сан священника був почергово настоятелем у храмах сіл Черчичі, Пісочне та Доротище.

Після інсульту з ускладненням змушений був піти у вересні 2017 року за штат у священнослужінні. Наполегливо боровся з наслідками хвороби, допомагав священнику під час богослужінь храмі рідного села.

Отець Сергій був одружений. Разом з дружиною виховували трьох неповнолітніх дітей.

Зі священником прощаються сьогодні, 4 січня, у селі Доротище.

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Теги: Сергій Мар'юсік, священник, Волинь, смерть
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