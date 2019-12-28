Волинянина підозрюють у жорстокому вбивстві двох дівчат. ФОТО 18+





Разом з волинянином поліція розшукує 20-річну дівчину, - пише



Так, у вбивстві підозрюють Ксьондзика Сергія Дмитровича, 1985 року. Він народився у селі Любитів, Ковельського району Волинської області.





Другий співучасник вбивства – Бершацька Єлизавета Василівна, 2000 року народження. Вона родом із села Липняжки, Добровеличківського району Кіровоградської області.



Як відомо, інцидент трапився в суботу, 4 січня, за адресою вулиця Кирилівська, 127.



Тіла знайшла господиня оселі на балконі у шафі. Уточнюється, що загиблими виявилися дві дівчини, одна з них – неповнолітня. Їхні трупи були зв'язані скотчем.



Мешканці мали здати житло 4 січня, і коли господиня зайшла у квартиру, то побачила на балконі у шафі два трупи, що лежали один на одному. Що трапилося у квартирі в період її останньої здачі, встановлюють правоохоронці. Також є інформація, що 3 січня орендар надіслав жінці смс і повідомив, що вони з'їдуть раніше.



Пізніше з'ясувалося, що вбиті дівчата значилися у розшуку як зниклі безвісти ще з 2 січня. З'явилися також моторошні фото їхніх тіл.

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