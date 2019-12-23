Поблизу Володимира зіткнулися два авто: постраждалих діставали рятувальники. ВІДЕО





Про це пишуть на сторінці Нововолинськ у фейсбуці.



За словами свідків, жовтий "Жигулі" не пропустив білий мінівен, який рухався по головній в сторону Володимира.



"Багато постраждалих! У автомобілях перебували діти, водія та пасажира "Жигулі" довелось діставати рятувальникам", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 8 січня, на дорозі у напрямку з Нововолинська до Володимира-Волинського біля повороту на Зимне зіткнулись два автомобілі.Про це пишуть на сторінці Нововолинськ у фейсбуці.За словами свідків, жовтий "Жигулі" не пропустив білий мінівен, який рухався по головній в сторону Володимира."Багато постраждалих! У автомобілях перебували діти, водія та пасажира "Жигулі" довелось діставати рятувальникам", - йдеться у дописі.

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