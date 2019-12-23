Поблизу Володимира зіткнулися два авто: постраждалих діставали рятувальники. ВІДЕО
Сьогодні, 21:34
Сьогодні, 8 січня, на дорозі у напрямку з Нововолинська до Володимира-Волинського біля повороту на Зимне зіткнулись два автомобілі.
Про це пишуть на сторінці Нововолинськ у фейсбуці.
За словами свідків, жовтий "Жигулі" не пропустив білий мінівен, який рухався по головній в сторону Володимира.
"Багато постраждалих! У автомобілях перебували діти, водія та пасажира "Жигулі" довелось діставати рятувальникам", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пишуть на сторінці Нововолинськ у фейсбуці.
За словами свідків, жовтий "Жигулі" не пропустив білий мінівен, який рухався по головній в сторону Володимира.
"Багато постраждалих! У автомобілях перебували діти, водія та пасажира "Жигулі" довелось діставати рятувальникам", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Скопюк вітає з Новим роком та Різдвом
Останні новини
Волинська вчителька створює цікаві картини з цвяхів
Сьогодні, 22:21
Поблизу Володимира зіткнулися два авто: постраждалих діставали рятувальники. ВІДЕО
Сьогодні, 21:34
Поліція повідомила нові деталі загибелі дівчини у Луцьку
Сьогодні, 21:07
IKEA виплатить 46 мільйонів доларів батькам хлопчика, який помер внаслідок падіння комода
Сьогодні, 20:40
Волинянин за п'яне водіння мотоциклом заплатить чималий штраф
Сьогодні, 20:30
Медіа