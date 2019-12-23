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Поблизу Володимира зіткнулися два авто: постраждалих діставали рятувальники. ВІДЕО

Поблизу Володимира зіткнулися два авто: постраждалих діставали рятувальники. ВІДЕО
Сьогодні, 8 січня, на дорозі у напрямку з Нововолинська до Володимира-Волинського біля повороту на Зимне зіткнулись два автомобілі.

Про це пишуть на сторінці Нововолинськ у фейсбуці.

За словами свідків, жовтий "Жигулі" не пропустив білий мінівен, який рухався по головній в сторону Володимира.

"Багато постраждалих! У автомобілях перебували діти, водія та пасажира "Жигулі" довелось діставати рятувальникам", - йдеться у дописі.


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Теги: дтп, аварія, володимир
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